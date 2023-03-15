Сотрудники отказываются работать в новых условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники дальневосточных филиалов Wildberries присоединились к массовой забастовке. Менеджеры закрывают филиалы, сотрудники не выходят на работу и не отдают заказы клиентам. Одними из первых в протестной акции приняли участие работники Комсомольских пунктов выдачи заказов.

ПВЗ в Комсомольске Фото: Telegram/@komsagram

Причина закрытых дверей и объявлений о нерабочих днях кроется в новой системе работы, на которую и жалуются менеджеры точек. Как сообщили сами сотрудники, они трудятся по рейтинговой системе, от которой зависит их будущая зарплата. В марте добавились и новые штрафные санкции за ошибки, в том числе связанные с подменой товаров на этапе привоза. С 13 марта оштрафованные менеджеры работают бесплатно, пока не выйдут в ноль. В чатах сотрудников публикуют гигантские суммы, которые вычитают из их зарплат.

Закрытый ПВЗ Фото: Telegram/@komsagram

Списания ожидают сотрудников за возвращенные клиентами бракованные вещи, неправильный предмет в заказе или, если клиент не забирает товар. Тогда сумма за доставку полностью ложится на плечи филиала. Кроме того, работники сообщили о том, что в филиалах больше нет бесплатных пакетов или скотча для упаковки товаров.

Работники массово объединяются в закрытые чаты и группы, где обсуждают, какие действия будут предпринимать и какие требования выдвинут руководству. Пока их не удовлетворят, многие точки собираются закрыться и перестать принимать клиентов. Из основных требований, описанных организаторами протеста, выделяются возвращение возможности указать возвращенный товар как брак и отменить удержание зарплаты за подмену товара.

Объявление на двери Фото: Telegram/@komsagram

Работники договорились начать забастовку с 15 марта до удовлетворения требований сотрудников. В Комсомольске-на-Амуре бунт начался досрочно, 14 марта. О закрытии ПВЗ сообщили клиенты, пришедшие получать заказ.

Объявление на двери Фото: Telegram/@komsagram

На дверях пунктов выдачи висят объявления: «Закрыто. Не работаем без зарплаты». Многие из работников сообщают, что уже столкнулись с угрозами от руководства, штрафами и понижением рейтинга во внутренней программе. Сами сотрудники говорят, что их это не остановит и они будут продолжать бастовать, пока не изменятся условия оферты.

На данный момент о закрытии филиалов в Хабаровске неизвестно. Редакция «КП» - Хабаровск» связалась с сотрудниками пунктов выдачи для уточнения информации и продолжает следить за развитием событий. Дело взяла на контроль Генпрокуратура России.

- Проверочные мероприятия организованы по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы. В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций, - говорится в сообщении ведомства.

Если вам известно, какие пункты прекратили работу в Хабаровском крае, просим присылать фото и описание на почту red.habkp@phkp.ru.

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