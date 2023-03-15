Михаил Дегтярев: Новый детский сад в Матвеевке делает дошкольное образование доступнее

Михаил Дегтярев пообщался с персоналом, который готовится к приему первых воспитанников Фото: Правительство Хабаровского края

Больше всего ресурсов для улучшения качества жизни населения сегодня можно получить по линии реализации федеральных программ и национальных проектов. Именно на участие в них сделал ставку губернатор Михаил Дегтярев, и позитивные сдвиги уже заметны во многих сферах.

Так, с помощью программы национального проекта «Демография», в селе Матвеевка появился новый детский сад на 110 мест. Дошкольное учреждение готовится открыть двери для первых маленьких посетителей, поэтому губернатор лично посетил объект, проинспектировав состояние и оснащение детского сада.

- Мы планомерно выполняем задачу по достижению полной доступности дошкольного образования во всех субъектах РФ, поставленную президентом России Владимиром Путиным. Новый детский сад рассчитан на 110 мест и дает 38 новых рабочих мест, что является хорошим показателем, - отметил Михаил Дегтярев.

Губернатор остался доволен всей увиденной инфраструктурой учреждения, которая включает ясельную группу, пищеблок, медицинский кабинет, а также спортивно-музыкальный и компьютерный залы. Однако изначально строительство проходило с рядом сложностей, так как, по словам главы региона, объект планировался к сдаче еще в 2021 году. Но сотрудничество с первым подрядчиком было прервано в связи с санкциями и значительным повышением стоимости работ, поэтому в июле 2022 года стройка детского сада продолжилась уже силами новой подрядной организации.

Завершение работ на объекте глава региона взял под личный контроль, так как борьба с недостроями, в целом, символизирует всю работу Михаила Дегтярева на посту губернатора. С мертвой точки сдвигаются многочисленные недострои эпох его предшественников. Кроме того, губернатор лично следит, чтобы стройки, начатые уже в период его работы, не останавливались, несмотря на дефицит ресурсов или проблемы с подрядными организациями. Так, новый подрядчик сумел успешно подготовить к сдаче детский сад уже к концу 2022 года.

Губернатор отметил, что новое современное здание, а также его квалифицированный персонал способны обеспечить детям комфорт и уют.

- А чтобы родители могли добираться сюда без проблем, я поручил минтрансу и районным властям повысить транспортную доступность - в течение года необходимо организовать удобную остановку и проезд к садику, - обозначил губернатор.

Еще одно поручение получило министерство образования и науки о внедрении в программу тематических занятий по знакомству с казачьей культурой, которые будут проходить на базе учреждения. Введение занятий в детском саду станет продолжением патриотического курса, согласно которому курс истории казачества уже появился в местной школе.