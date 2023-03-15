Михаил Дегтярев: В этом году отработаем слаженно и пройдем возможные ЧС без потерь

Учебно-методический сбор позволит оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия по всей территории Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

От того, насколько быстро и оперативно власти реагируют на чрезвычайные происшествия, зависит жизнь и благополучие людей. Но оперативное реагирование возможно только в том случае, когда на местах все четко знают свои задачи и готовы в любой момент применить на практике имеющиеся знания.

Так, уровень готовности краевых ведомств и служб к прохождению предстоящих паводков был проинспектирован в ходе учебно-методического сбора с главами муниципальных образований Хабаровского края. Проверку знаний и навыков осуществил лично губернатор Михаил Дегтярев вместе с руководителем рабочей группы МЧС России Александром Павловым и начальником ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Матвеем Гибадулиным. Личное присутствие первых лиц на подобных мероприятиях позволяет в дальнейшем более компетентно реагировать на возникающие вызовы и минимизировать последствия.

Первый этап учебно-методического сбора прошел в селе Георгиевка района имени Лазо, где участники знакомились с системой мероприятий по сокращению последствий весеннего половодья. Как отметил губернатор, Хабаровский край сильнее многих субъектов подвержен риску возникновения ЧС природного характера, причиной которых может стать подтопление населенных пунктов и объектов экономики.

- Достаточный объем компетенций по предотвращению ущерба населению, объектам экономики и инфраструктуры от паводков, и в целом от всех видов природных угроз, которым подвержен регион, был накоплен в Хабаровском крае. Уверен, что и в этом году мы с вами слаженно отработаем и примем все необходимые меры, чтобы пройти возможные ЧС достойно и без потерь, - обратился к участникам сбора перед началом Михаил Дегтярев.

Учебно-методический сбор с участием глав районов и городов проходит в крае в третий раз. В этом году, по словам начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, мероприятие пройдет в два этапа - первый день посвящен отработке вопросов по прохождению паводкоопасного сезона, а во второй день участники рассмотрят варианты решения задач по защите населенных пунктов от огня природных пожаров.

- В мероприятии задействованы различные министерства и ведомства, чтобы показать, что работы по предупреждению и ликвидации последствий ЧС проводят не только силы МЧС России. Важно привлекать всю систему РСЧС для защиты населения и минимизации ущерба. Главы муниципальных районов могут увидеть весь комплекс проводимых работ, получить методическую помощь специалистов. Пусть синоптики пока дают благоприятный прогноз, необходимо всегда быть готовым к любым ситуациям, - подчеркнул Матвей Гибадулин.

В первый день учений спасатели продемонстрировали способы предотвращения половодья на заранее подготовленных точках. Среди наиболее эффективных методов - чернение ледового покрова реки, распиловка и подрыв льда. Кроме того, специалисты в форме учений осуществили эвакуацию местных жителей в пункты временного размещения. По легенде, люди пострадали от большой воды. Знания в ходе учений получали не только чиновники, но и юные ученики кадетского класса школы Георгиевки, которые также готовятся в будущем стать спасателями.

В завершение губернатор оценил объем выданных за день знаний и поручил руководителям муниципалитетов заняться их внедрением и распространением на местах.

- Нужно быть готовыми к предотвращению и ликвидации ущерба. Наша главная задача - не допустить причинения вреда жизни и здоровью людей, а также нанесения ущерба их имуществу, - заявил Михаил Дегтярев.