Виртуальный сеанс у психолога: в Хабаровске придумали, как лечить людей с помощью The Sims 4

Со своим проектом Егор Суслов стал лучшим среди молодых ученых Хабаровского края. Фото:предоставлено героем публикации

Компьютерные игры можно назвать неотъемлемой частью жизни общества. С их помощью кто-то отводит душу в шутерах или гонках, а кто-то наделяет себя властью и вершит судьбы в симуляторах жизни. Однако иногда игры, устроенные по принципу «Делай все, что захочешь», вместо простого получения удовольствия используются, чтобы выместить агрессию, создав копию человека, который нагрубил в общественном транспорте, или чтобы на примере созданных персонажей доказать самому себе правильность своего поступка пятилетней давности. Поэтому, если с помощью игры выясняются не сложившиеся в жизни отношения, есть вероятность, что человеку необходима помощь.

Это заметил студент Тихоокеанского государственного университета, магистрант кафедры психологии факультета психологии и социально-гуманитарных технологий Егор Суслов, который посвятил свою научно-исследовательскую работу изучению пользы игры The Sims 4 для психологии. Труд Егора в итоге был признан лучшим на недавнем конкурсе молодых ученых Хабаровского края. Автор проекта рассказал «КП» - Хабаровск» о цели исследования и его значимости в вопросе помощи людям.

- Главная цель научно-исследовательского проекта - показать возможность использования компьютерных игр в психологической практике. Идея взять для исследования The Sims 4 возникла практически сразу, ведь еще когда раньше я играл сам, то также замечал за собой, что совершаю какие-то действия, проявляющиеся и в реальной жизни. Я решил, что это достаточно психологично, какое-то время вынашивал идею и к четвертому курсу приступил к проекту по использованию компьютерных игр в качестве проективной диагностики. Еще одна причина выбора The Sims 4 - формат игры, позволяющий создавать самые разные условия для работы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Егор Суслов.

В ходе исследования магистрант задавал вопросы игрокам, чтобы понять причину их действий. Фото:предоставлено героем публикации

Изначально исследование проходило путем количественного метода анализа данных с помощью различных тестирований игроков, но это не привело к каким-то конкретным результатам, поэтому было решено перестроить работу на качественный анализ.

- В итоге я сажал конкретного человека перед компьютером с игрой, где он создавал своего персонажа. В ходе процесса я задавал конкретные вопросы с целью понять, почему персонажу присвоена именно такая внешность, почему были выбраны именно такие черты характера. Полученные данные сопоставлялись с результатами рисованного-апперцептивного теста, где человек, глядя на серию рисунков, должен сочинить несколько историй.

Выводы по итогам работы показали, что исследуемая игра пригодна для использования в психологической практике. Но, как подчеркивает автор проекта, главное условие эффективного консультирования - заинтересованность человека в процессе и решении конкретно поставленных вопросов, проработке определенных травм.

Даже редактор персонажа в игре может многое сказать о потребностях и чертах характера человека Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

- В одном из случаев The Sims 4 помогла справиться с проблемой, где человек долгое время игнорировал другого человека из-за нанесенной ранее травмы. С помощью игры удалось отрефлексировать все эмоции, спроецировав ситуацию в виртуальной реальности. Преимущество The Sims 4 в том, что она позволяет создавать условия, которые невозможны в реальной жизни. Например, можно создать семью и проследить паттерны поведения во время нахождения внутри этой семьи, чтобы позже обсудить причины и особенности поведения.

Егор Суслов отмечает, что данная техника пока слабо применима в работе со старшим поколением, которое не знакомо с игрой. Тем не менее при должной вовлеченности и осознанности своих действий игра способна указать человеку на моменты в поведении, которые следовало бы изменить для счастливой жизни без лишних переживаний.