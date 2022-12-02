Пролетел 25 метров и выжил: житель Магадана попал в снежный плен

Мужчина повредил руку, спасателей он вызвал сам Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Заснеженная местность, вдалеке мелькает какое-то здание, мужчина пробирается к нему по сугробам, как вдруг неожиданно его нога резко поскальзывается, срывается, и он уже стремительно летит кубарем вниз по крутому 25-метровому склону. Фу-х-х, хорошо, что снежная подушка смягчает удар, кости вроде целы… но. Нога вошла в снег так глубоко, что невозможно даже пошевелиться.

В таком вот снежном плену оказался накануне житель Колымы. Магаданец так сильно провалился в сугроб, что не смог самостоятельно выбраться. Это повезло, что телефон был при себе, делать нечего, пришлось вызывать спасателей.

Колымчанин пролетел с горы 25 метров Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Сотрудники областного МЧС приехали довольно быстро, они помогли 20-летнему парню, без последствий все же не обошлось - молодой человек повредил руку. О том, как все произошло, какая нелегкая понесла в сугробы парня, «КП» - Хабаровск» рассказали в МЧС.

- С его собственных слов, он искал здание администрации завода. Район там был сильно заметен снегом. Мужчина упал с вершины холма вниз, а там высота где-то 25 метров! К счастью, ничего себе не сломал, но получил травму руки и застрял в снегу, - рассказали в ведомстве.

Спасатели откопали мужчину ,обогрели и передали медикам Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

По телефону мужчина обозначил спасателям свои координаты. Те приехали довольно быстро, и он не успел замерзнуть. Пострадавшего откопали, обогрели и затем передали медикам.

Все это действо с полетом и приземлением в сугроб происходило в Магадане. Мужчине повезло, что на улице не сильные морозы, температура была всего около -4 -7 градусов. А еще повезло, что в области всегда очень много снега, если бы у подножия склона не было сугробов, неизвестно, чем бы закончилось это падение для молодого колымчанина.