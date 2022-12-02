Государство помогает жителям Хабаровского края не замечать индексацию тарифов ЖКХ

Тарифы на оплату ЖКХ выросли с 1 декабря 2022 года Фото: Правительство Хабаровского края

Опыт последних лет показывает, что изношенность коммунальной инфраструктуры - одна из основных причин большинства крупных коммунальных аварий и ЧП в стране. Для поддержания сети в удовлетворительном состоянии, имея возможность заниматься модернизацией жилищно-коммунальных объектов и строительством новых, было необходимо принять решение о повышении тарифов ЖКХ с переносом сроков с июля 2023 года на декабрь 2022 года.

Траты на оплату жилищно-коммунальных услуг, несомненно, бьют по карману жителей края. Понимая это, государство идет навстречу и предоставляет ряд мер поддержки. Как семьи, так и одиноко проживающие вправе рассчитывать на получение субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг. Получение субсидии возможно в том случае, если сумма за оплату ЖКХ превышает 22 процента от совокупного дохода семьи за шесть последних месяцев. За неполный 2022 год уже было выдано субсидий почти на 411 миллионов.

На отдельные категории льготников распространяется ежемесячная компенсация средств, потраченных на оплату жилого помещения или коммунальных услуг. Возмещение расходов осуществляется в размере 50 процентов.

К федеральным категориям относятся:

- участники и инвалиды ВОВ;

- бывшие несовершеннолетние узники;

- члены семей погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ;

- члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

- ветераны боевых действий;

- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Хабаровский край определил отдельный региональный перечень льготных категорий, куда входят:

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации;

- труженики тыла;

- реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политических репрессий;

- ветераны труда, ветераны военной службы, ветераны труда Хабаровского края;

- малоимущие граждане пожилого возраста, имеющие стаж работы (женщины - 35 лет, мужчины - 40 лет);

- граждане старше 70 лет, имеющие стаж работы (женщины - 35 лет, мужчины 40 лет);

- одинокие граждане старше 80 лет;

- супружеские пары, в которых оба супруга достигли возраста 80 лет;

- многодетные семьи;

- члены малоимущих семей, совместно проживающие с совершеннолетним инвалидом с детства;

- лица, пострадавшие от политических репрессий;

- реабилитированные лица;

- ветераны боевых действий, чей доход не превышает величину прожиточного минимума в полтора раза.

Компенсация также полагается многодетным семьям, но размер возмещения составляет 30 процентов. Сумма компенсации определяется, исходя из площади жилья, количества прописанных жильцов, а также объема потребленных услуг.

Кроме того, ежемесячная выплата для оплаты услуг ЖКХ положена специалистам краевых государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, ветеринарной службы, культуры и искусства, а также специалистам по спортивной подготовке, занятым в сельской местности. В 2022 году такую выплату получили 4654 человека на общую сумму почти 95 миллионов рублей.