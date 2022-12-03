Пожар полностью уничтожил церковь в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ночь на 3 декабря жители Индустриального района проснулись от ярких вспышек за окном и едкого запаха гари. Черное небо с каждой минутой все больше наполнялось алыми оттенками от огненного зарева, исходящего от пылающей церкви на Верхнеудинской, 23.

Очевидцы поделились фото с места пожара в церкви Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Сообщение о ЧП поступило на центральный пункт пожарной связи пожарно-спасательного гарнизона Хабаровска 3 декабря около часа ночи. На вызов выехали 35 спасателей на 10 машинах. Прибыв на место, они увидели охваченную огнем двухэтажную деревянную постройку, которая буквально «таяла» на глазах в языках пламени.

Деревянное здание сгорело полностью Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Расчеты быстро приступили к работе. Локализовать пожар удалось только спустя час – в 2:14. Когда угроза распространения огня на соседние постройки миновала, спасатели принялись за борьбу с открытым пламенем. К этому моменту здание религиозной организации уже пострадало настолько, что шанса спасти его не осталось.

Целый час ушел на то, чтобы локализовать пожар Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Сообщение о пожаре поступило поздно, когда огонь охватил почти весь периметр строения. К тому же, между деревянными стенами и обшивкой из сайдинга были пустоты, которые только ускорили распространение пламени. Эти факторы в комплексе привели к тому, что здание сгорело очень быстро, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Унять огонь спасателям удалось в 3:24. Сразу после этого сотрудники МЧС начали разбирать завалы из сгоревших досок и поливать тлеющие руины, чтобы пламя не разгорелось снова.

Больше двух часов пожарные боролись с открытым пламенем Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Сейчас дознаватели работают на месте ЧП – опрашивают очевидцев и устанавливают причины возгорания.

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