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Происшествия3 декабря 2022 1:55

Огненное зарево осветило весь район: деревянная церковь сгорела дотла в Хабаровске

Пожар уничтожил церковь в ночь на 3 декабря в Хабаровске
Александра ЯВИЩЕНКО
Пожар полностью уничтожил церковь в Хабаровске

Пожар полностью уничтожил церковь в Хабаровске

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ночь на 3 декабря жители Индустриального района проснулись от ярких вспышек за окном и едкого запаха гари. Черное небо с каждой минутой все больше наполнялось алыми оттенками от огненного зарева, исходящего от пылающей церкви на Верхнеудинской, 23.

Очевидцы поделились фото с места пожара в церкви Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Очевидцы поделились фото с места пожара в церкви Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Сообщение о ЧП поступило на центральный пункт пожарной связи пожарно-спасательного гарнизона Хабаровска 3 декабря около часа ночи. На вызов выехали 35 спасателей на 10 машинах. Прибыв на место, они увидели охваченную огнем двухэтажную деревянную постройку, которая буквально «таяла» на глазах в языках пламени.

Деревянное здание сгорело полностью

Деревянное здание сгорело полностью

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Расчеты быстро приступили к работе. Локализовать пожар удалось только спустя час – в 2:14. Когда угроза распространения огня на соседние постройки миновала, спасатели принялись за борьбу с открытым пламенем. К этому моменту здание религиозной организации уже пострадало настолько, что шанса спасти его не осталось.

Целый час ушел на то, чтобы локализовать пожар

Целый час ушел на то, чтобы локализовать пожар

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Сообщение о пожаре поступило поздно, когда огонь охватил почти весь периметр строения. К тому же, между деревянными стенами и обшивкой из сайдинга были пустоты, которые только ускорили распространение пламени. Эти факторы в комплексе привели к тому, что здание сгорело очень быстро, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Унять огонь спасателям удалось в 3:24. Сразу после этого сотрудники МЧС начали разбирать завалы из сгоревших досок и поливать тлеющие руины, чтобы пламя не разгорелось снова.

Больше двух часов пожарные боролись с открытым пламенем

Больше двух часов пожарные боролись с открытым пламенем

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Сейчас дознаватели работают на месте ЧП – опрашивают очевидцев и устанавливают причины возгорания.

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