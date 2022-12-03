Монстр за дверью: женщина получила три удара ножом после отказа покупать массажеры в ЕАО

Мужчина нанес три удара ножом пожилой жительнице ЕАО из-за отказа покупать массажеры Фото: Иван ВИСЛОВ

Пожилая женщина из Биробиджана открыла дверь незнакомцу. На пороге стоял мужчина средних лет и приветливо улыбался. Он предложил пенсионерке купить некоторые товары для дома. Ассортимент не заинтересовал хозяйку квартиры и она вежливо отказала, но уже через несколько секунд сильно пожалела об этом.

НОЖИ И МАССАЖЕРЫ

13 декабря 2021 года женщина занималась домашними делами, когда раздался звонок в дверь. Она не ждала гостей, и поэтому удивилась неожиданному визиту гостей. Отперев замок, пенсионерка увидела на пороге незнакомца, явно подшофе. Мужчина предложил хозяйке купить некоторые товары для дома, после чего прошел в коридор квартиры, чтобы продемонстрировать товар. Он достал набор ножей и несколько массажеров, но ничего не заинтересовало женщину. Она вежливо отказалась от покупки, что взбесило незваного гостя.

Мужчина схватил один из принесенных ножей и напал на старушку. Он ударил женщину в шею, грудь и живот, после чего бросил ее на пороге, истекающую кровью, и прошел в квартиру. Забрав наличку и драгоценности на сумму около 33 тысяч рублей, мужчина быстро ушел в неизвестном направлении.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Женщину привезли в больницу на «скорой». Медики успели оказать ей помощь, но спустя некоторое время она умерла от болезни, которая у нее была диагностирована ранее. Полиции удалось разыскать мужчину, который напал на пенсионерку. Им оказался 32-летний житель Биробиджана, который раньше уже имел проблемы с законом. На него завели уголовное дело по двум статьям – «кража с проникновением в жилище» и «покушение на убийство».

- Показания свидетелей и результаты судебных экспертиз позволили предъявить мужчине обвинение и передать дело в суд, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Во время суда биробиджанец признал вину и раскаялся в содеянном.

- Было достаточно доказательств вины подсудимого. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.