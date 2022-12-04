Похож на ковбоя: тигр Джек попал в объектив фотоловушки в Хабаровском крае

Тигр по-прежнему разгуливает по лесам в поисках любви Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Тот самый тигр Джек, который страдает от несчастной любви, вновь попал в объектив фотоловушки. На этот раз хищник грациозно обхаживал лесоохотхозяйство «Дурминское» в Хабаровском крае.

— Представляем вам новый дальневосточный вестерн. Расслабленная, но в то же время целеустремленная походка хищника вызвала у нас ассоциации с героями ковбойских фильмов, — говорят в центре «Амурский тигр».

Напомним, Джек пытается создать пару с тигрицей Желтобокой, но та до сих пор не поддалась его обаянию. Ранее хищница обзавелась потомством, и котята несмотря на уже солидный возраст, по-прежнему сопровождают ее повсюду.

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