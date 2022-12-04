Завалило льдом с крыши: ребенок погиб в Магаданской области

Всего за несколько минут до трагедии территорию сада обошел охранник Фото: соцсети

В Магадане ледяной глыбой, упавшей с крыши детского сада, убило ребенка. Произошло все вечером 4 декабря. Информацию о ЧП «КП»-Хабаровск» подтвердили в региональном следкоме.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выехала руководитель управления. Обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

Пока известно лишь то, что погибшему школьнику было 8 лет. Со слов очевидцев, он с друзьями играл на территории садика №58. А крышу там очистили от снег и сосулек еще не везде: только возле главного входа.

Всего за несколько минут до трагедии территорию сада обошел охранник.

Уточняется, что дети возле садика гуляли одни. никого из взрослых рядом не было. Теперь, скорее всего, в халатном выполнении своих обязанностей и причинении смерти по неосторожности будет обвиняться директор дошкольного учреждения. Однако в следкоме пока не называют статьи, о которой будет заведено уголовное дело.

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