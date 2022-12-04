Свидетелей допрашивают: после падения ледяной глыбы на ребенка в Магадане, заведено уголовное дело

Виновным лицам грозит ответственность за причинение смерти по неосторожности Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магадане региональный следком завел уголовное дело после гибели 8-летнего мальчика под глыбой льда. Виновным лицам грозит ответственность за причинение смерти по неосторожности.

— Предварительно установлено, что 4 декабря 2022 года около 16 часов с крыши детского сада, расположенного по улице Гагарина в областном центре, произошел сход снего-ледовой массы на играющего возле стены здания мальчика, 2014 года рождения. В результате ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте,— говорят в ведомстве.

Сосульки на здании оказались длиной больше метра Фото: СУ СК России по Магаданской области

Расследование этого дела курирует лично руководитель управления. Сейчас допрашивают свидетелей, будет проведена судебная медицинская экспертиза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завалило льдом с крыши: ребенок погиб в Магаданской области (подробнее)