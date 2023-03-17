«Это уже наглость»: жителей Хабаровска заставляют платить коммуналку за нерадивых соседей

После перерасчета за прошлый год некоторым жителям пришли квитанции с внушительными долгами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Хабаровска не на шутку перепугали пришедшие квитанции за коммуналку. В графе «Общедомовые нужды» суммы оказались гигантскими, как выяснилось, управляющие компании произвели перерасчет за прошлый год, на деле оказалось, что долги за ОДН распределены между всеми жильцами конкретных «проблемных» домов.

Возмущенные хабаровчане обратились в редакцию «КП» - Хабаровск», жительница одного из таких домов рассказала, что сумма пришла на 14 тысяч больше, чем она обычно платила, и такие квитанции получили все квартиры в доме.

- У нас стоят счетчики, мы платим ежемесячно по показаниям, а сейчас нам пришли квитанции, в которых за общедомовые нужды мы должны заплатить дополнительно по 14 тысяч рублей, и не понятно, с чего бы. В управляющей компании нам объяснили, что дом задолжал, но по факту получается не совсем справедливо, - рассказывает девушка.

Мария обратилась в УК, сотрудник рассказала, почему пришли такие суммы. Каждый год дом на голосовании принимает решение - платить ОДН по факту, сколько используется, или же по среднему нормативу. Многие выбирают платить по среднему, но после вступления в силу федерального постановления № 92, в домах произвели перерасчет использованных ресурсов за прошлый год. В случае хабаровчанки оказалось, что по снятым показаниям с общедомового прибора учета, дом израсходовал на порядок больше электроэнергии, чем было оплачено.

- Ваш дом по общедомовому прибору учета расходовал в среднем ежемесячно пять тысяч киловатт энергии, а жильцы ежемесячно расходовали три тысячи киловатт. То есть две тысячи киловатт пропадают в вашем доме каждый месяц, - объясняет сотрудница УК.

Получается, что некоторые квартиры либо не подают данные своих приборов, либо подают их неправильно, либо вообще не платят. В итоге, после перерасчета, дом остался должен.

- Кто-то платит по счетчикам, а кто-то дает неверные данные, и получается, не платит. Поэтому я должна платить за него? – возмутилась в УК хабаровчанка.

На это сотрудница ответила ей, что платить должны все, дословно: «Все проживающие в доме должны заплатить за электроэнергию, потерянную в вашем доме в 2022 году».

- Показания с общедомового прибора учета снимаются каждый месяц. Производится расчет реальных общедомовых начислений, реальных индивидуальных начислений, которые подавали люди, и получается разница. Так вот если у вас эта разница в прошлом году каждый месяц составляла тысячи две киловатт, то за все 12 месяцев вам это все и доначислили, - говорит сотрудница.

Подучается, что дом не принял на общем голосовании решения платить ОДН по факту. Некоторые недобросовестные жильцы не платили, или подавали не достоверные данные. В итоге - образовалась задолженность. Чтобы ситуация не повторилась, жильцы могут принять на общем собрании решение рассчитываться по фактическому объему потребления ресурсов.

Расплатиться с долгами жителям этого дома предложили, оформив в УК рассрочку. Хабаровчане же с таким решением проблемы не согласились и намерены обратиться в госжилнадзор, а если не поможет - то в прокуратуру. Платить такие суммы за нерадивых соседей, при том, что большая часть платила по квитанциям исправно, они не будут.