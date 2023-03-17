17 детей отравилось: в ЕАО зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

Норовирус, вызывающий гастроэнтерит, нашли в воде Фото: Иван ВИСЛОВ

В Еврейской автономной области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Сразу 17 детей и двое взрослых обратились за помощью к медикам. К счастью, госпитализация им не потребовалась, однако симптомы отравления отнюдь не самые приятные - тошнота, рвота, диарея и боль в животе. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту вспышки. Роспотребнадзор уже сделал необходимые анализы.

- В период с 16 по 17 марта в фельдшерско-акушерском пункте ОГБУЗ «Теплоозерская районная больница» зафиксированы 19 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, из них 17 у детей. Все случаи отравления протекают в легкой форме, необходимость в госпитализации отсутствует, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Оказалось, причиной вспышки стала вода. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы из скважин и из квартир людей. В итоге в воде нашли норовирус второго генотипа.

Этот вирус может вызывать гастроэнтерит. А источником является больной человек. Передать инфекцию можно через пищу, воду или контактно бытовым путем. Иногда симптоматика может проявляться как у ОРЗ и сопровождаться лихорадкой.

Сейчас прокуратура вместе с Роспотребнадзором проверяет работу органов местного самоуправления и коммунальный комплекс, которые должны нести ответственность за качество подаваемой воды. Пока же воду дезинфицируют и проводят другие необходимые в данном случае мероприятия.