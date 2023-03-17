Комсомольский НПЗ дает старт! Фото: Комсомольский НПЗ.

Ежегодно в Хабаровском крае проходят Спортивные игры Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (КНПЗ). Соревнования, проводящиеся между цехами и структурными подразделениями завода, включают в себя 15 дисциплин и идут на протяжении всего года. Комсомольский НПЗ активно поддерживает занятия спортом и физкультурой работников предприятия: сегодня 95 процентов работников завода участвуют в программе по поддержанию здорового образа жизни.

Стоит отметить, что всем желающим работникам КНПЗ компенсируют стоимость абонементов на занятия спортом. Доступны бесплатные занятия по 20 направлениям: бокс, волейбол, баскетбол, футбол, настольный и большой теннис, катание на коньках, йога и фитнес, лечебная физкультура, стрельба из лука, шахматы, легкая атлетика, тяжелая атлетика (толкание ядра и рывок гири), плавание и аквааэробика, лыжный спорт, горнолыжный спорт, скалолазание, туризм, дартс, американский футбол, бильярд. Выбор очень богатый.

Не убираем лыжи

Началась церемония открытия Спортивных игр с подведения итогов прошлого года. Всего в 2022 году к играм присоединились около 250 работников завода. Заслуженные награды вручили трем командам.

Первое место с результатом в 256 баллов заняла команда заводоуправления. Вторыми стали члены сборной управлений капитального строительства и перспективного развития, у них 246 баллов. А почетную бронзу завоевала команда ремонтно-механического цеха №8, получив 235 баллов.

Также в первый день игр прошли состязания по лыжам. Сезон уже заканчивается, поэтому ждать, пока снег растает, не стали. Заодно профком завода организовал семейный спортивный праздник. В частности, помимо соревнований провели и массовый лыжный старт для всех желающих на один километр, пикник. А для тех, кто пришел на праздник с детьми, подготовили развлекательную программу с ростовыми куклами - пингвинами.

Комсомольский НПЗ дает старт! Фото: Комсомольский НПЗ.

Большая работа для больших побед

Спортивные игры Комсомольского НПЗ - это только начало. Ежегодно ПАО «НК «Роснефть» проводит летние и зимние игры, участие в которых принимают лучшие из лучших со всей страны. Масштабные игры собирают от 600 до 1000 участников. К слову, на летних Спортивных играх Роснефти в 2022 году команда КНПЗ заняла второе место.

Более того, спортсмены завода выступают и на городских, а также краевых соревнованиях. Например, в 2022 году Комсомольский НПЗ занял первое место в городской спартакиаде трудовых коллективов. А в декабре 2022 года завод организовал краевой волейбольный турнир, посвященный 80-летию Комсомольского НПЗ.

2023 год коллектив завода также начал с побед. В январе команда ООО «РН-Комсомольский НПЗ» заняла первое место в турнире по волейболу памяти Рыбакова, в феврале приняла участие в забегах «Лыжни России», где заводчане вошли в призовые тройки на своих дистанциях. А в марте хоккеисты команды «Нефтяник» принесли серебро в копилку Комсомольска-на-Амуре на кубке любительских команд «Содружество».