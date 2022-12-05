«Не люди, а изверги»: собаку в ЕАО пришлось усыпить из-за огнестрельных ранений в позвоночнике

Собаку пришлось усыпить в клинике Фото: волонтерская группа "Добрые руки"

«Беги по радуге, малыш!» - с такими словами, полными боли и горя, волонтеры провожают в последний путь погибших собак и кошек. В очередной раз жестокость человека стала причиной смерти ни в чем не повинного животного. Еще один случай произошел в Еврейской автономии - лохматому всадили несколько пуль и бросили умирать в снегу. Его травмы были настолько серьезными, что ветеринарам пришлось в итоге усыпить пса.

Что произошло

Несколько дней назад к волонтерам группы «Добрые руки» обратились жители ЕАО. Они сообщили, что на улице умирает собака, задние лапы у нее не двигаются, она волочит заднюю часть тела по снегу, пытаясь ползти. Как выяснилось, в таком состоянии лохматый пребывал уже несколько дней. Волонтеры оперативно выехали на место, попытались забрать собаку, но та от страха, а может быть, и от дикой боли, пыталась кусаться и уползти.

Волонтеры собаке все же дали наркоз и отвезли в клинику. Как выяснилось, пес стал жертвой человеческой расправы. В его позвоночнике застряла пуля, и, как сказали врачи, она просто-напросто перебила ему кости. Пуля задела костномозговой канал и нервные пути. Все это и стало причиной того, что собака оказалась обездвижена, а работа органов брюшины полностью нарушилась. Ходить и нормально жить пес бы теперь уже не смог никогда.

Если бы собаку прооперировали сразу же, в течение суток с момента получения таких травм, ее шансы на жизнь возросли бы в несколько раз. Но лохматый провел в таком состоянии несколько дней, и это значило, что помочь ему уже никто бы не смог. Поздно. Как рассказали «КП» - Хабаровск» волонтеры группы, собаку пришлось подвергнуть эвтаназии по показаниям, чтобы она не умирала в тяжелых муках.

Этот пес жил в одном из дворов области. Местные жители назвали его Рыжиком. Соседи говорят, что он был очень добрый, молчаливый. А еще там, во дворе, у него был друг, но, к несчастью, в прошлом году он его потерял.

Некоторое время назад у Рыжика случилась травма лапы. Пса кормила местная жительница, его лечили, а после он начал уходить со двора, обитал на окраинах, и в результате кто-то очень жестоко с ним решил расправиться.

Волонтеры группы не оставляют надежды, что виновный в этом страшном преступлении все же будет наказан. Сейчас они обращаются к жителям области и просят откликнуться тех, кто что-то видел и знает, кто выстрелил в собаку. Рыжика уже, конечно, не вернуть, но оставлять это дело без внимания правоохранительных органов зоозащитники не намерены.