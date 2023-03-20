Растаявший снег и новые осадки замерзнут, что превратит дороги и улицы в сплошной каток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Хабаровском крае продолжает устраивать качели: на улице то жара и солнце, то снегопад с похолоданием. Тенденция сохранится и на предпоследней неделе марта. С 20 по 24 числа нас ждут тепло, затем циклон и очередной заток холода.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Прогноз в Хабаровском крае на неделю говорит о том, что 22 марта ожидается циклон. Непогода обрушит на регион дождь и мокрый снег, особенно на западные районы. Осадки сохранятся и 23 марта.

Циклон будет сопровождаться понижением температур, местами до слабоотрицательных. Растаявший снег и новые осадки замерзнут, что превратит дороги и улицы в сплошной каток. Как минимум до конца недели столбики термометров повышаться не будут.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ

Погода в Хабаровске на неделю порадует первые три дня. В ночь на 23 марта синоптики ожидают дождь и мокрый снег, которые будут идти и днем. Вместе с циклоном упадут температуры. Сперва столбики термометров понизятся до +4 градусов днем, в последующем упадут до 0 градусов. Ночью будет около -9 градусов.

- Мы прогнозируем кратковременное понижение температуры, затем снова ожидается рост. На дорогах будет гололед, поэтому нужно быть осторожными и резину до конца месяца лучше не менять, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз в Хабаровском крае еще будет уточняться.

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