Известный актер работает дворником: зачем сыгравший Горшка в «Короле и Шуте» Константин Плотников продолжает мести улицы

Кто бы мог подумать, что звезда сериала совмещает съемки и театр с работой обычного дворника. Фото: YouTube-канал «Костя Плотников»/проект «Двор в чистоте» Фото: Скриншот с видео

Вышедший на «Кинопоиске» сериал «Король и Шут» в момент взлетел на вершины рейтингов. Благодаря роли вокалиста группы Михаила Горшенева (Горшка) актер Константин Плотников проснулся знаменитым. И кто бы мог подумать, что звезда сериала совмещает съемки и театр с работой обычного дворника. В ней он находит лишь положительные моменты, о чем рассказывает в своем проекте на YouTube.

КУЛЬТОВЫЙ ПАНК МЕТЕТ БРУСЧАТКУ

- Золотую середину надо соблюдать, в этом суть работы дворника. Ты идешь как бы по канату, балансируешь и всегда удерживаешь равновесие, - рассуждает на видео дворник Леха.

Щетка, лопата, лом, утепленная спецодежда, прорезиненные перчатки - популярный актер Константин Плотников приступает к работе дворника. Где скользко, обязательно посыпать смесью песка и реагента, смешанной в строгих пропорциях, где снег на крыше - убрать, иначе свалится на кого-нибудь. Может показаться: это шутка. Мало ли, что придет в голову творческому человеку. Но оказалось - нет, киношный Горшок действительно метет брусчатку около Александро-Невской лавры в Петербурге. Работодатели гордо говорят: «Очень ответственный и ценный сотрудник».

- Я действительно работаю дворником и делаю это уже более трех лет. В рабочем процессе я нахожу для себя возможность побыть наедине с самим собой, поразмышлять и даже что-то сочинить. Так, например, во время работы я практически целиком создал свой моноспектакль «Мир не идеален». После перерыва, вызванного съемками в сериале «Король и Шут», я взглянул на свою работу дворником по-новому и почувствовал желание творческого высказывания. Тогда ко мне и пришла идея проекта «Двор в чистоте», - рассказал «Комсомолке» актер Константин Плотников.

«Я БЫ ХОТЕЛ СОХРАНИТЬ ИНТИМНОСТЬ ПРОЦЕССА»

«Двор в чистоте» - никак не видеоблог, а мини-сериал. В нем действующий герой - не сам Константин, а вымышленный Леха, который вместе со своим новым коллегой Стасиком (актер Павел Панков) рассуждает о ремесле дворника. За два месяца вышло семь выпусков. Артисты подметают вверенную территорию, посыпают ее песком, убирают мусор. За свою работу Леха и Стасик даже получили прибавку к зарплате, сколько - не раскрывается.

После нашумевшей премьеры «Киша» Константин Плотников продолжает чистить крыши. Актер походит к работе как к возможности глубоко погрузиться в свои мысли, дать выход творческим порывам и не особенно хочет пускать кого-то еще в этот мир. Поэтому свой график Константин-дворник держит в тайне.

- Для меня крайне важно оставить эту часть жизни непубличной, поскольку работа дворника - мой особый способ не потерять связь с реальностью и при этом еще и некая медитация. Я бы хотел сохранить интимность процесса, чтобы продолжать там творить, чтобы это оставалось моим местом, где я собираюсь с мыслями. А также не стоит забывать, что это все-таки работа, где есть трудящиеся люди. Мне бы не хотелось нарушать их рабочую атмосферу своей публичностью, - поделился Константин Плотников.

Познакомиться с творчеством Константина-актера может каждый в сериале «Король и Шут» на «Кинопоиске». Жители Санкт-Петербурга могут увидеть артиста в спектакле «Немой официант» в театре «ЦЕХЪ».

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