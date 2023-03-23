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Здоровье23 марта 2023 1:30

«Наша задача - улучшить качество жизни женщины»

Методы хирургической гинекологии обсудили на РАДИО КП (88.3 FM)
Егор СЕМЁНОВ
Степан Андреевич Блощинский - Заведующий отделением клиники РЖД-Медицина, врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук

Степан Андреевич Блощинский - Заведующий отделением клиники РЖД-Медицина, врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» на 88.3 FM с заведующим отделением клиники «РЖД-Медицина» Степаном Блощинским обсудили плановое и экстренное хирургическое лечение в гинекологии, подходы и тактику ведения пациентов, а также Степан Андреевич рассказал, какие качества и навыки гинекологического хирурга важны, и как готовят специалистов на базе гинекологического отделения клиники «РЖД-Медицина».

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