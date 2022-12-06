Смертельная опасность: медведица с потомством разгуливает в Хабаровском крае

Видео появилось в Сети и облетело региональные паблики. Фото: стоп-кадр видео

Необычная и пугающая встреча человека и семейства бурых медведей произошла на трассе в Хабаровском крае. Косолапая мамаша и ее потомство не впали в спячку и теперь разгуливают по лесу и автомобильным дорогам.

Видео появилось в Сети и облетело региональные паблики. На нем медведица и трое ее подросших малышей бегут, опережая фуру. На машину они не оборачиваются, и хищники явно не желали этой встречи, поэтому стараются удрать. Воспользовавшись моментом, они скрылись в лесу.

Где именно произошла встреча, не сообщается. Но так или иначе, отправляясь в дальние поездки среди диких мест, автомобилистам стоит быть осторожными. Дикие звери могут неожиданно появиться на дороге. В случае ДТП пострадают все. Естественно, нельзя выходить к хищникам и кормить их. Так как они не уснули, они будут максимально агрессивны.

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