Ученого и экс-чиновника из ЕАО Валерия Качина подозревают в государственной измене

7 декабря состоится заседание, на котором будет решаться вопрос о продлении меры пресечения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Научного сотрудника заповедника в ЕАО и бывшего чиновника мэрии Биробиджана подозревают в государственной измене. Валерия Качина, по неподтвержденным данным, арестовали около трех месяцев назад. Его этапировали в московское СИЗО «Лефортово».

АРЕСТ ВАЛЕРИЯ КАЧИНА

Информация о том, что Валерия Качина подозревают в госизмене, есть на сайте картотеки московских судов. Согласно карточке дела, 7 декабря состоится заседание, на котором будет решаться вопрос о продлении меры пресечения.

Подробности обвинения неизвестны. Дела о госизмене рассматриваются в закрытом режиме, так как речь, скорее всего, идет о государственной тайне. Наказание по данной статье - от 12 до 20 лет колонии с ограничением свободы до двух лет.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВАЛЕРИИ КАЧИНЕ

Валерий Качин в 2014 году окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, специальность «Информационные системы и технологии».

До 2018 года работал в мэрии Биробиджана на должности главного специалиста - эксперта отдела имущественных отношений и рекламы комитета по управлению муниципальным имуществом.

Затем начал работать в заповеднике «Бастак» младшим научным сотрудником. Его специализация - геоинформационные системы.

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