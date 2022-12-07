Под ногами умирали дети: страшные факты о смертельной давке после хоккейного матча в Хабаровске

В тот роковой день на матч пришло больше 22 тысяч болельщиков Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

«Он безуспешно пытался привести сына в чувства, кричал, проклинал и молил бога, только чтобы его ребенок выжил. Но он не смог, и безутешный отец в слезах водрузил уже бездыханное тело к себе на руки и отчаянно, с опустошающим звоном в голосе произнес: «Помогите…». Это было 20 ноября 1982 года в Хабаровске. На стадионе имени Ленина произошла трагедия - толпа насмерть затоптала два десятка людей. По некоторым данным, 22 человека оказались задавлены хлынувшей с трибун волной болельщиков. Официально говорится о 19 погибших и 49 пострадавших, в то время как очевидцы утверждают, что жертв было больше. Спустя время те события постепенно начали проясняться, в разные годы региональные СМИ давали все новую информацию. «КП» - Хабаровск» попыталась восстановить хронологию страшных событий и, вспомнив, почтить память всех, кто погиб в тот роковой день.

Это был грандиозный матч

Ровно 40 лет назад в Хабаровске состоялось открытие чемпионата страны по хоккею с мячом. Первый матч проводила команда «СКА» (Хабаровск) с красногорским «Зорким». В тот день по билетам на стадион пришли 22 тысячи болельщиков, и это только по официальным данным, помимо них за ограждения, как это обычно бывает, наверняка пробралась еще не одна сотня людей. При этом по документации стадион вмещает 15 200 человек.

В тот день хабаровская команда провела грандиозный матч Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Как говорили болельщики и сами игроки, восточная трибуна всегда была самой громкой и активной. На «восточке» обычно собирались самые яростные болельщики. В тот роковой день на улице был неслабый морозец, греться людям приходилось горячительными напитками. Иначе было никак, высидеть на холоде весь матч - задача непростая.

Так вот, упорная борьба хоккеистов вызывала такой дикий азарт, что болельщики то и дело подрыгивали на своих местах, то кляня, то подначивая «своих». Градус напряжения зашкаливал, и вот, наконец, хабаровский «СКА» одержал громкую победу, финальный счет матча был 4:3. Изрядно замерзшие болельщики рванули к выходу, чтобы поскорее добраться до дома и согреться. Но судьба тогда внесла свои трагические коррективы.

Со слов игроков хабаровского «СКА»

По воспоминаниям игроков команды, в приподнятом настроении они пошли в раздевалку, обсудили ход игры и свою победу, а когда открыли дверь и направились к выходу, на пути уже было буквально кровавое покрывало из человеческих тел. Игроки кинулись на помощь людям, многих спасти так и не удалось.

Как рассказывали местному телеканалу игроки хабаровского «СКА», они каждый год приходят к стадиону, где размещена мемориальная доска с именами погибших, чтобы почтить их память. В этот момент они вспоминают страшные события того времени.

- Зрители начали выходить, это был почти конец матча, и тут за минуту, за две до конца Коля забивает гол, и люди побежали назад, и тут две толпы столкнулись, и давка началась, - говорит Владимир Огнев, вратарь.

- Трибуна восточная - самая шумная, самая такая, болельщицкая, с юмором, все время с собой выпить брали, такие, простые рабочие люди, - добавляет и Константин Колесов, вратарь.

По их словам, тогда и болельщики, и сами игроки пытались откачивать людей, картина была страшная, но особенно им запомнился момент, когда они увидели убитого горем отца, держащего на руках своего сына.

- Страшные картины, отец в безутешном горе взял сына, водрузил его на плечо и понес, - говорят спортсмены.

Со слов очевидцев

За два года до этого матча на стадионе провели реконструкцию. Лестницу к восточной трибуне сузили. По некоторым данным, само покрытие на лестнице было похоже на мрамор, что делало ее еще более скользкой. Когда болельщики устремились к выходу, несколько человек поскользнулись и упали, а толпа продолжала двигаться волной вперед, прямо по головам людей.

Вот что вспоминает один из болельщиков, который в тот роковой день был на стадионе вместе со своим отцом, и который чудом не попал в кровавую массу. Он написал в своих социальных сетях, что в то время был еще совсем ребенком, но отец с друзьями брали его с собой. Они сидели на той самой восточной трибуне, в нескольких секторах от выхода.

- Взрослые отмечали каждый гол рюмочкой, да под хлеб с салом. Ну а «мелким» доставался чай из термоса. Голов было много, и потому все, конечно же, накачались к концу матча. Всегда, с любого матча, уходили сразу и именно по той лестнице. Но в этот раз задержались, потому что мужики... не все допили. Когда же по рюмочке за победу было опрокинуто, то оказалось, что к выходу уже не подойти. Туда шла лавина народу, все с восточной трибуны, - пишет очевидец.

Он добавляет, что отец не решился идти с дитем в толпу, а спокойно вышел под таблом. Когда наутро папа пришел на работу, ему сказали: «Слава богу, что живой!»

Таких историй о том дне множество. Как писал несколько лет назад один из хабаровских журналистов, его знакомый после этого происшествия не пошел в школу. В день трагедии он тоже был на стадионе. После уроков к нему ворвались испуганные одноклассники, переживали, что тот погиб, потому что им рассказали, что среди задавленных был его ровесник. Этот момент тоже не остался без внимания, люди стали писать, что тот мальчик, который погиб, был чьим-то одноклассником, Сергеем Вороновым, учащимся в школе №2.

- Даже не могу вспомнить, каким образом мы узнали о причине, по которой он больше никогда не придет в школу. Скорее всего - по слухам. Тогда весь город говорил об одном. Смутно уже помню его лицо, помню лишь, что перебивался он с тройки на двойку, будучи безобидным, добрейшей души, - вспоминает в комментариях предположительно одноклассник погибшего.

Как рассказали редакции хабаровчане, еще один из учеников бывшей школы №81 в той давке скончался. После этих событий в учреждении устраивали траурные уголки, поминали погибшего ребенка. Точно не ясно, сколько детей и взрослых погибло в тот вечер после матча.

О тех событиях есть и официальная информация от правоохранительных органов. Они тогда писали, что «… в 21 час на нижнем марше лестницы, поскользнувшись, упало несколько человек. Под давлением плотного потока людей шедшие следом также стали падать друг на друга, в результате произошло скопление упавших…».

40 лет со дня трагедии

В 1982 году об этих событиях говорили как-то очень скудно, число жертв замалчивалось или преуменьшалось. После происшествия говорили, что на стадионе якобы отключили свет, но эта информация не нашла своего подтверждения. А еще говорили, что там не работал телефон, поэтому вызвать бригады скорой помощи было трудно. При этом люди, получившие травмы, как-то все же попадали в больницу, в открытых источниках приводят информацию, что 14 человек умерли уже в больнице, а значит, скорые все же фигурировали.

По неуточненным данным, во время матча возле стадиона дежурили машины с медиками, с целью помогать тем, кто «перебрал», например, или получил травму. Это было очень массовое и грандиозное мероприятие, в одном месте находились 22 тысячи человек, а значит, скорые наверняка должны были там дежурить.

Официальное сообщение о трагедии опубликовали только спустя три дня, и то с упоминанием, что была давка, есть пострадавшие. Тогда же, в 1982 году, краевая прокуратура завела уголовное дело «О чрезвычайном происшествии на стадионе имени В. И. Ленина в г. Хабаровске 20 ноября 1982 года». В 1983 году его передали в прокуратуру Дальневосточного военного округа.

«КП» - Хабаровск» направила официальный запрос в прокуратуру Восточного военного округа, чтобы выяснить, чем закончилось расследование дела, и понес ли кто-то ответственность за эти события, потому как еще несколько лет назад данные по тому дню были засекречены. Ответа от ведомства пока не поступало.

Мемориальная доска содержит только 18 фамилий погибших, но люди говорили, что тогда задавили гораздо больше болельщиков Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Спустя 40 лет, каждый год к стадиону приходят те, кто еще помнит события рокового дня. Там, рядом с трибуной, установлена мемориальная доска с именами погибших. На ней написаны 18 фамилий: Самсонов К., Щерба А. В., Драчев Е. В., Сурман В. В., Упоров В. А., Вертянкин Д., Волков И. А., Булах А. В., Манько В. Я., Спиркин В., Филоненко А., Воронов С., Лошкарев В. В., Щеголев В. Н., Гранин В. С., Казаченко В. П., Рыженкова В. Ф. Еще один погибший, которого нет на доске - Петренко Н. К. Самым маленьким болельщикам было 11 и 13 лет.