Александр Грунов: «Успехов добивается тот, кто не опускает руки»

Александр Грунов, адвокат. Фото: предоставлено героем публикации.

Каждый адвокат, при наличии достаточных знаний, может браться за любые дела, будь то уголовные, административные или трудовые. Однако быть высококлассным специалистом одновременно по многим направлениям практически невозможно, потому как для того, чтобы стать признанным экспертом в какой-то области, нужно основательно погрузиться во все тонкости и нюансы определенной узконаправленной специальности. Адвокат Александр Грунов в свое время выбрал для себя в качестве направления защиту граждан по уголовным делам, где успешно помогает людям вот уже почти 20 лет. Специалист рассказал «КП» - Хабаровск», почему ему важно бороться за права граждан, и на что он готов ради восстановления справедливости.

- Александр Сергеевич, расскажите, что привело вас в адвокатуру? Можно ли назвать это вашим призванием?

- Долгое время я являлся сотрудником следственных органов, где за время службы часто сталкивался с различными перегибами, связанными с нарушениями прав граждан. Наблюдая проявления несправедливости, я не мог оставаться равнодушным, поэтому в какой-то момент я решился сменить сферу деятельности на противоположную и заняться правозащитной деятельностью. Думаю, можно назвать это призванием, ведь переход на сторону защиты был моим осознанным выбором, в основе которого стояло стремление помогать людям.

- Что важно знать клиенту при выборе адвоката?

- Следует обращать внимание на его юридический стаж и опыт работы. Однако цифры могут быть обманчивы, поэтому можно призвать на помощь отзывы клиентов, а также информацию из социальных сетей. При личном общении следует убедиться, действительно ли адвокат понимает суть дела, насколько погружается в тематику и обладает ли необходимыми человеческими качествами. Потому личное взаимопонимание - основа работы.

- Какие у вас требования к клиенту?

- Основным критерием для меня является взаимопонимание. Я однозначно откажу клиенту, который требует от меня совершения незаконных действий, связанных, например, с коррупционной составляющей. Кроме того, если клиент требует гарантий успеха по делу, которых я не могу ему дать, то здесь мы, к сожалению, не сможем прийти к сотрудничеству. За годы работы я заработал определенную репутацию, которую не готов очернять вещами, порочащими имя адвоката.

- Какова роль защиты в уголовном процессе? Что может делать адвокат для выполнения своей задачи?

- Без защиты никакое уголовное дело не может быть рассмотрено в суде, а хорошая защита гарантирует, что права человека не будут нарушены. Прежде всего, надо сказать, что адвокат всегда должен действовать в рамках правового поля. Уже внутри этого правового поля адвокату доступны все способы, на которые способна его фантазия. Это и сбор доказательств, и проведение экспертиз, и опросы свидетелей, запросы на предоставление документов и так далее.

- С какими проблемами приходится сталкиваться адвокату по уголовным делам?

- Основная проблема - обвинительный уклон органов следствия и судебной системы. Противодействие государственной машины очень осложняет защиту по уголовным делам. Решается эта проблема только упорным трудом и взаимодействием с государственными органами. Это рутинная работа, где адвокат вновь и вновь обжалует все решения, пока не добивается соблюдения прав. Многие, столкнувшись с такой проблемой, опускают руки и говорят, что все бесполезно. Но успехов добивается именно тот, кто не опускает руки и идет до конца.

Осуществляя деятельность с 2004 года, специалист накопил огромный опыт по делам различных категорий. Ознакомиться с богатой практикой адвоката можно на сайтах судов, а также на личном сайте grunov-advocat.ru, где представлены самые разные случаи, опубликованные с разрешения клиентов.