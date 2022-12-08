Главное - не пытаться использовать петарду повторно, даже если она не сработала Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый год в преддверии 31 декабря в городах активизируются продавцы пиротехники и новогодних фейерверков. Примерно за две недели до Нового года на улицах начинают продавать петарды для салюта прямо из лотков, в торговых центрах отрываются тематические павильоны, и начинается массовая закупка.

Хабаровский край, как и все другие регионы, начал активную подготовку к самому главному зимнему празднику. Пока улицы укутывают в мишуру, гирлянды и новогодние украшения, люди продумывают план празднования и составляют программу отдыха на каникулы, и фейерверк в новогоднюю ночь стоит в этом списке на одной из самых верхних строчек.

Традиционно в Хабаровске новогодний салют превращается в негласное соревнование жителей - чья петарда выше взорвется, и чей фейерверк будет грандиознее. В погоне за эффектом хабаровчане порой забывают о правилах безопасности, а ведь неправильно выбранный или запущенный фейерверк может оказаться чуть ли не смертоносным.

О том, что нужно учитывать при выборе петард массового использования, в эфире РАДИО КП (88,3 FM) рассказал Виктор Скударнов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Где купить петарды для фейерверка

Точки по продаже пиротехники открываются в Хабаровске за пару недель до Нового года. Как отметил Виктор Скударнов, открытие таких точек особо не регулируется, органы местного самоуправления должны отводить отдельные участки для организации павильонов. Предпринимателям необходимо соблюдать требования законодательства и пожарной безопасности.

- Правила минимальные: на месте должны быть пожарная сигнализация и огнетушитель, а по самой пиротехнике должны быть сертификаты, заверенные поставщиком, инструкции на русском языке, возможность сопоставить название изделия с сертификатом, заводская упаковка, не должно быть следов порчи - подтекания и повреждения, все должно быть целым, - говорит собеседник.

В таких павильонах пиротехника чаще всего идет сертифицированная. Не стоит покупать фейерверки на улице, у стихийных лоточников. Здесь товар может быть поврежден, причем скрыто - петарды могут отсыревать из-за снега или повреждаться из-за прямых солнечных лучей. Кстати, лицам моложе 16 лет продавать фейерверки запрещено.

Как выбрать фейерверки для салюта

Вся пиротехника делится на пять классов в зависимости от радиуса опасной зоны. Первый - это бенгальские огни. Радиус у них всего 0,5 метра, и можно использовать их в помещении.

Второй и третий класс - это те фейерверки, которые как раз приобретаются для запуска в новогоднюю ночь. Их радиус - 30 метров. А четвертый и пятый классы - это уже более серьезные изделия, которые требуют специальной подготовки, лицензии на запуск и имеют определенные требования по установке. Купить такой салют просто так в магазине не получится.

Главное правило - выбирать не порченый товар. Упаковка должна быть целая, без единого намека на порчу или подтек.

Как правильно запускать фейерверк

Прежде чем запускать фейерверк, нужно убедиться, что выбрана площадка, где поблизости нет домов, машин и скоплений людей. Никто и ничего не должно приближаться к петарде ближе чем на 30 метров.

Для запускающего тоже есть определенные правила: необходимо обязательно следовать инструкциям, ни в коем случае не повторять поджигание фитиля, если петарда не сработала с первого раза. А еще ни за что на свете не совать к не взорвавшейся петарде руки или лицо.

Поджигать петарду следует с вытянутой руки и тут же отходить за зону действия. Если фейерверк не сработал, необходимо подождать около 10 минут, а затем засыпать его снегом.

Нередко бывает так, что запуском салютов занимаются не совсем трезвые люди. Новогодняя ночь - это шампанское, алкогольные напитки. Как говорится, пьяному бывает море по колено, и люди начинают заниматься самодеятельностью, пытаться потрясти несработавшую петарду, заглянуть внутрь и прочее. Каждый год неправильное использование фейерверков заканчивается для таких персонажей плачевно, бывает, что петардой отрывает конечности, люди получают страшные ожоги, а иногда салют становится причиной пожаров.