Четвертый этап реконструкции набережной Хабаровска завершится в 2023 году

Реконструкция, запущенная в 2019 году, была приостановлена из-за подъема воды Фото: Правительство Хабаровского края

Три-четыре года назад трудно было представить, как к настоящему моменту видоизменится облик Хабаровского края. За это время власти региона вплотную занялись расселением и сносом аварийного жилья, запустили масштабные программы благоустройства городских и сельских территорий, озаботились вопросом создания и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. Хорошим подспорьем для реализации этих инициатив стали федеральные средства, гарантом эффективности трат которых стал лично губернатор Михаил Дегтярев.

Большие планы по преображению краевой столицы власти надеются воплотить с помощью реконструкции набережной Центрального района, где в 2023 году планируется завершить все затянувшиеся работы. Работа по первым трем этапам реконструкции объекта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» была завершена еще в 2019 году.

- Сроки сдачи последнего этапа были назначены на 2021 год, но в планы вмешался высокий уровень подъема воды, что значительно осложнило строительство, - пояснил Алексей Дубов, исполняющий обязанности министра строительства края.

Сегодня подрядная организация АО «Акватик» набрала хороший рабочий темп и существенно сокращает отставание в строительстве, выполнив большую часть работ. В настоящее время ведется монтаж плит покрытия анкерного больверка и обустройство монолитного оголовка шпунта трубчатого сварного на первом ярусе монолитного коллектора ручья Лесопильный.

Наряду с реконструкцией краевой минстрой совместно с министерством туризма уже приступили к проектированию речной набережной, которая должна стать самой протяженной на Дальнем Востоке. Центральная часть, согласно мастер-плану Хабаровска, набережной будет соединена с дамбой Амурского залива с помощью пешеходного моста.

- Отправной точкой для начала строительства стало заключение государственного контракта между КГКУ «Служба заказчика минстроя края» и ООО «ДВПИ» с целью инженерных изысканий и проектирования. Реализация объекта предусмотрена одной из пяти флагманских инициатив губернатора Михаила Дегтярева в рамках стратегии развития региона, - отметил глава минстроя.

Как сообщил руководитель отдела реализации государственных программ и инфраструктурных проектов министерства туризма края Михаил Сафронов, на протяжении всех девяти с лишним километров набережной появятся объекты культуры, отдыха и спорта, значимые для города и всего края. Потенциальный поток посетителей данной территории предварительно оценивается в более чем один миллион человек ежегодно.

- Набережную обустроят смотровыми площадками, велодорожками, малыми архитектурными формами, а также зонами активного и спокойного отдыха. Открытый бассейн, колесо обозрения, краеведческий и художественный музеи, филармония, вторая очередь гостиницы с аквапарком и арена «Ерофей» станут магнитом притяжения как для жителей, так и гостей города, - подчеркнул Михаил Сафронов.

Работы на объекте были поделены на два этапа с целью повышения эффективности. На первом этапе работы охватят территорию от Речного вокзала до «Водоканала», а на втором - от «Водоканала» до ТЦ «Броско Молл». Завершение проектных работ ожидается к концу текущего года.