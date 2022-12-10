«Мы в силах подарить им сказку»: хабаровчанин готовит новогодний сюрприз для онкобольных детей

Традицию устраивать перед окнами онкоцентра новогодний праздник зародила семья Геннадия Шевченко пять лет назад Фото: Предоставлено героем публикации

«Я так хочу увидеть сказку, чтоб там сугробы снега до небес, и чтобы юркий зайчик нес конверт с письмом для Дедушки Мороза. А еще хочу, чтобы елка стояла нарядная-пренарядная, высокая такая, с огромной звездой на макушке. И чтобы все сверкало яркими огнями, и чтобы всюду снег и снег, белый, чистый. Потом куранты и салюты. А в письме мое желание – я загадал, чтоб дети никогда не болели и всегда были счастливыми».

… Эти полные радости и восторга глаза, глядящие в окно, на праздничный фейерверк, который запускают специально для них – их невозможно забыть. Они поглощают все вокруг своей какой-то чистотой и невинностью. Дети, которые на свете живут еще так мало, но которым приходится проходить через страшные болезни, бороться за свою жизнь, сражаться с этим злым и противным недугом – раком. Именно для таких детей, которые лежат в онкологическом центре, хабаровчанин Геннадий Шевченко делает Новый год незабываемым. Он организовывает для них визиты Деда Мороза и Снегурочки, а в самую долгожданную ночь запускает для них фейерверк.

Улыбка дочери – дороже всего на свете

Почти пять лет назад его дочь проходила лечение в онкологическом центре Хабаровска. Перед самыми новогодними праздниками родители поняли, что девочка проведет 31 декабря, да и все каникулы в больнице, а не дома, с родными. Тогда папа решил, что он, во что бы то ни стало должен сделать все, чтобы его малышка увидела сказку, волшебство и прочувствовала ту самую атмосферу Нового года.

- В 2018 году моя дочь попала в онкоцентр с диагнозом саркома. Перед самыми праздниками, когда я пришел навестить ее, она сидела грустная, потому что Новый год проходит мимо. Я решил поднять ей настроение и запустить фейерверк напротив окон. А чтобы остальным не было обидно, я решил сделать первый сбор и сделать нормальный фейерверк, с Дедом Морозом и Снегурочкой, - рассказал «КП» - Хабаровск» Геннадий Шевченко.

Восторгу детей не было предела. Праздник удался, улыбки не сходили с лиц, а проходившие перед окнами Дед Мороз и Снегурочка добавили жару – вечер получился грандиозным. Радость малышей – именно это подвигло Геннадия провернуть такое еще раз и в следующем году. Так, четыре года подряд, мужчина дарил детям незабываемые минуты счастья в самую волшебную ночь в году.

Первые три года хабаровчанин перед праздниками организовывал сбор и закупал пиротехнику массового обихода. А уже в прошлом году, после того, как напротив центра построили дома, пришлось делать все иначе, обычную пиротехнику дети бы просто не увидели, необходимо было переходить на более серьезный масштаб, и организовывать все вплоть до места, разрешений и прочего.

- В прошлом году профессиональный фейерверк обошелся в 300 тысяч рублей. Это около 320 залпов. В этом году салют тоже будет профессиональный, деньги на него сейчас собираются. На утро 9 декабря собрано порядка 138 тысяч рублей, - говорит Геннадий.

Малышки больше нет, но традиция живет

Геннадий Шевченко рассказал «КП» - Хабаровск, что дочь он похоронил совсем недавно, в ноябре этого года. Говорить о своей потере безутешному отцу очень тяжело, однако дело, которое началось с этой маленькой девочки, продолжает жить и расти.

Дарить радость детям, находящимся в том онкоцентре, Геннадий будет и дальше, это стало уже своеобразной традицией. Конечно, каждый раз мужчина будет остро ощущать свою потерю, но маленьким утешением для него станут улыбки других детей, которые, благодаря малышке, могут увидеть самый настоящий салют и прочувствовать праздничную атмосферу.

Что касается программы на этот год, то 20 декабря в онкоцентр поедет снеговик Олаф, он соберет письма у детей и передаст их Деду Морозу. А 31 декабря в 20:00 в небе заискрится фейерверк, а в гости к детям придет сказочный Дед со своей внучкой.

Геннадий продолжает сбор средств. Узнать, как помочь организовать праздник для детей из онкоцентра и на какие счета пожертвовать денежные средства можно в редакции «КП» - Хабаровск.

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