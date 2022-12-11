День рожденья – грустный праздник: «СКА-Нефтяник» не смог порадовать болельщиков в день своего 75-летия

Первое поражение опустило клуб на третью строчку Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Дата 10 декабря является знаменательной в жизни хабаровского хоккея с мячом, ведь в этот день 75 лет назад началась история клуба «СКА-Нефтяник». В день своего 75-летия, команде, конечно, хотелось дать болельщикам дополнительных положительных эмоций, однако выезд в Красногорск на матч против столичного «Динамо» сгустил яркие краски.

Хабаровчане подходили к игре, расположившись на второй строчке в таблице, поэтому болельщики вправе были надеяться на положительный результат, но и «Динамо», претерпевшее серьезные изменения в межсезонье, по ходу чемпионата доказывает, что остается грозной силой.

Сделав ставку на оборону, хозяева сковали атакующий потенциал гостей, что в первые минуты заставило команду растеряться без возможности проводить таранные атаки, а вдобавок хабаровчане еще и пропустили первыми на исходе первых десяти минут. Равновесие в счете было восстановлено довольно быстро, но игровое преимущество игрокам «СКА-Нефтяника» захватить не удавалось.

Нападение обеих команд исправно заработало уже во второй половине встречи, но хабаровчане все время были в роли догоняющих. В последние 15 минут гости, действительно, подобрали ключи к обороне хозяев, но не к голкиперу, который отчаянно не давал подобраться командам хотя бы к овертайму. В результате, финальный шквал атак привел только к одному забитому голу со стороны хабаровчан, который стал для них четвертым в матче. Однако на счету команды из Москвы к тому моменту было уже шесть шайб, что и позволило хозяевам отпраздновать победу – 6:4.

После первого в сезоне поражения тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Пашкин признал огрехи в обороне и посетовал на невезение при реализации стандартов.

- Сегодня мы не двигались так, как хотелось бы. В таких непростых погодных условиях важно выигрывать единоборства и использовать стандарты, с которых сегодня удалось забить только один гол. Конечно, хотелось выиграть в день 75-летия, но через это надо пройти. Это наше первое поражение и я уверен, что это сделает нас еще лучше, - заявил Михаил Пашкин.

Хабаровский клуб опустился на третью строчку и теперь по очкам сравнялся со своим последним соперником – «Динамо». Следующий матч хабаровчане проведут 13 декабря в Казани против «Ак Барс-Динамо».