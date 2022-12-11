Михаил Дегтярев: «Никто не забыт и ничто не забыто» для нас - не просто слова

Традиция отмечать праздник возродилась 15 лет назад Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

С 2007 года в России отмечается День Героев Отечества – праздник, посвященный памяти всех, кто внес вклад в будущее страны на полях сражений. В Доме офицеров в столице Хабаровского края собрались военнослужащие, ветераны боевых действий и те, кто просто благодарен героям за их подвиги.

Собрание началось с гимна, после чего первым слово взял губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- 15 лет назад в нашей стране возродилась традиция чествовать тех, кто проявил себя на полях сражений, кто совершает подвиги в мирной жизни. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа. Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства. Для Хабаровского края, где расположены штабы Восточного военного округа, Восточного округа войск национальной гвардии, 11-ой армии ВВС и ПВО, День героев Отечества - особенная дата, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Губернатор обратился со словами благодарности ко всем героям, заслужившим награды Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор заверил, что память о дальневосточниках, рисковавших и жертвовавших своими жизнями на острове Даманский, в Афганистане и на Северном Кавказе, никогда не исчезнет. Так, Стела Героев Отечества, где сейчас увековечены 204 фамилии, регулярно пополняется новыми именами. А каждый из почти десятка тысяч дальневосточников, участвующих в СВО, уже отмечен наградами за мужество и отвагу. Посмертно звания Герой Российской Федерации был удостоено лейтенант Максим Концов, а летчики Виктор Дудин и Илья Сизов, продолжающие вести боевые действия, получили Золотые звезды Героев России.

Имена героев увековечиваются в названиях улиц и социальных объектов города и края. Школа в селе Восточное теперь носит имя подполковника Александра Аксенова, которому было присвоено звание Героя России. А школа в Осиновой Речке отныне названа в честь Владимира Орехова – сержанта, защищавшего остров Даманский в 1969 году.

- «Никто не забыт и ничто не забыто» для нас не просто слова, а руководство к действию. Поэтому имена наших героев носят учебные заведения, улицы, патриотические отряды, парки. Они смотрят на нас с мемориальных досок и парт, - отметил губернатор.

Гимн все участники собрания слушали стоя Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Далее со своими словами благодарности военнослужащим, ветеранам и все героям обратились врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-майор Алексей Ртищев и врио командующего войсками Восточного округа Росгвардии генерал-лейтенант Курбонали Сафаров. Затем мероприятие продолжилось церемонией награждения отличившихся при выполнении боевых задач военнослужащих: кто-то получал награду лично, а за кого-то награду, присвоенную посмертно, получали родные, которые также выражали благодарность за сохранение памяти о своих мужьях и сыновьях.

Завершилось торжественное собрание концертом с участием военного оркестра. Военнослужащие исполняли песни о России и о тех, чьи подвиги чествует День Героев Отчечества.