Выкурила соседей: в Биробиджане женщина ушла из дома и оставила соседей разбираться с пожаром в собственной квартире

Распространение пламени вовремя предотвратили соседи Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Не просто так на пачках сигарет пишут, что курение убивает. Более того, злополучная табачная продукция может прервать не только жизнь самого курильщика, но и находящихся поблизости людей, никак не причастных к употреблению никотина.

Так, пострадавшими могли стать соседи собственницы квартиры дома по улице Бумагина в Биробиджане, которые сразу сообщили в пожарную охрану, как только запах дыма стал доноситься из квартиры женщины. Самой хозяйки в момент возгорания не было дома, поэтому состояние квартиры находилось в руках бдительных соседей и спасателей.

Сотрудники пожарно-спасательной части в составе четырех челок и одной единицы техники поспешили на место пожара, но к моменту их прибытия соседи сумели справиться с огнем подручными средствами. Таким образом, пламя не успело разойтись по всей площади квартиры. Тем не менее, пожарные все равно разобрали конструкцию пола, чтобы убедиться в полной ликвидации возгорания.

Тогда спасателями и была обнаружена сигарета, которую собственница, покидая дом, оставила непотушенной. Именно неосторожность при курении и называется основной причиной произошедшей чрезвычайной ситуации.

- В результате происшествия огнем поврежден пол на площади в один квадратный метр. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по ЕАО.

Вернувшись домой, женщина обнаружила вскрытый пол и прогоревшие бытовые вещи. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели с женщиной беседу на предмет необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Однако вероятность того, что незначительный ущерб от пожара сможет заставить биробиджанку задуматься о безопасности своей жизни и окружающих – вопрос дискуссионный.