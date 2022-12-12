предложение пестрит не только живыми елками, но и искусственными Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Традиционно за месяц до самого главного зимнего праздника возникает вопрос - а ставить ли в этом году елку, и если ставить, то какую? Некоторые предпочитают не заморачиваться и достают из кладовки искусственную ель, а вот любители хвойного аромата и настоящих предновогодних хлопот выбирают живую елку, сосну или пихту. Нередко процесс выбора становится настоящей мукой, ведь в этом деле главное не оплошать и выбрать хорошее живое дерево, которое будет стоять долго, дарить аромат и атмосферу праздника. Рассказываем, что лучше ставить в Новый год - елку, сосну или пихту, как правильно выбирать и где купить зеленую красавицу в Хабаровске.

Елка, сосна или пихта?

Те, кто хоть раз ставил на Новый год именно елку, знает, что радует глаз она очень недолго. Уже через неделю иголки начинают желтеть и сыпаться со страшной силой. Бесспорно, елка намного ароматнее других хвойных деревьев, но вряд ли она простоит даже до Рождества. За экспертным мнением по выбору хвойного дерева редакция «КП» - Хабаровск» обратилась к руководителю компании «Елки-Иголки» Сергею.

- Меньше всех стоят, конечно, елки, они быстро начинают выцветать, желтеть и сыпаться. Если хочется, чтобы дерево стояло подольше, то нужно брать сосну или пихту. Мы даже не возим на продажу елки, потому что это нецелесообразно. Основные деревья у нас - сосны, а в этом году и пихту начали возить, - рассказывает редакции Сергей.

Если ставить именно елку, а не сосну или пихту - дело принципиальное, то тут нужно соблюсти базовые правила: во-первых, после покупки дерево нельзя сразу раскрывать. Ему необходимо постоять в сетке пару часов. Затем его срез нужно обновить и поставить в воду на сутки, а уже после этого устанавливать. Но даже при соблюдении всех этих минимальных требований, елка все же простоит очень и очень мало.

Как выбрать сосну?

Пихта простоит дольше всех Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Если выбор пал все же на сосну, то здесь стоит понимать, что это дерево достаточно разлапистое. Его нижние ветки могут в размахе достигать чуть ли не метровой длины. Есть несколько правил, соблюдение которых поможет упростить муки выбора.

- По сосне нужно смотреть, чтобы было 4-5 рядов веток по всему стволу. Четыре ряда - хорошо, а если пять рядов - дерево будет идеальным, максимально заполненным. Между рядами будет небольшое расстояние - около 15 сантиметров. Самый нижний ряд сосны должен состоять из пяти-шести веток. Особенность сосны в том, что чем старше дерево, тем оно пышнее, ветки растут снизу, они раскидываются вширь, сосна получается равномерно пышной, - рассказывает хабаровчанин.

В «Елках-иголках» отметили, что лучше всего брать дерево в сетке, а не сплющенное. Если необходимо, сосну продавец открывает и отогревает в палатке, чтобы покупатель мог оценить товарный вид. Стоимость сосны примерно одинаковая, дерево в среднем стоит около двух тысяч рублей.

Как выбрать пихту?

Спрос на новогоднюю пихту в Хабаровске достаточно высокий. Выбирать это дерево нужно правильно, потому что велика вероятность, что с одной стороны зеленая красавица может оказаться лысой. Это зависит от местности, где растет дерево, ветки тянутся к солнцу, а значит, с той стороны, где тень - веток почти нет. В «Елках-иголках» новогоднюю пихту можно приобрести от 4,5 до 10 тысяч рублей.

- У пихты рубится только макушка, потому что она растет быстро. Рубить ее под корень запрещено. У пихты сверху, как правило, больше шести веток, но нужно смотреть, чтобы она была заполнена, - говорит Сергей.

Как ухаживать за сосной и пихтой?

Сосна и пихта могут простоять на Новый год больше месяца. Самое главное - правильно за ними ухаживать. Когда привозится дерево, ему нужно отстояться в квартире полчаса, затем нужно отрезать немного корень, чтобы заработали жизненные процессы, после этого нужно поставить пихту или сосну в воду. Оставить так на пару дней и уже после ставить в песок или специальную подставку. Чтобы дерево выглядело свежим, периодически его необходимо подкармливать или поливать, ветки можно сбрызгивать из пульверизатора.

Где купить елку, сосну или пихту в Хабаровске?

Обычно елочные рынки начинают работать в Хабаровске с начала декабря. Основные точки продаж сосредоточены на главных рынках города и в микрорайонах.

Чтобы не попасть впросак в точке продаж и не купить старенькую елку, стоит запомнить всего несколько правил: при выборе необходимо обратить внимание на состояние ствола - он должен быть без травм. Ветки дерева при сгибании не должны ломаться и сыпаться, а быть эластичными. При растирании иголок в руках на пальцах должна остаться маслянистость. При постукивании стволом о землю иголки не должны сыпаться.