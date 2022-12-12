Более полумиллиарда рублей было направлено на развитие культуры Хабаровского края в 2022 году

Более 30 тысяч человек посетили выставки в Хабаровском крае в 2022 году Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, начав подводить итоги уходящего года, оказалось, что Хабаровскому краю есть чем похвастаться практически во всех отраслях. Успехи отмечены в строительстве, промышленности, дорожном ремонте, работе с инвесторами, бюджетной и социальной политике. В основе работы команды Михаила Дегтярева - внимание к людям и их проблемам.

Еще одной отраслью, которой уделяется пристальное внимание в крае, является культура. Ход реализации национального проекта «Культура» и его промежуточные итоги за текущий год стали одним из основных вопросов на очередном заседании оперативного штаба по устойчивости экономики Хабаровского края.

Как сообщил министр культуры Юрий Ермошкин, в крае в рамках нацпроекта действуют региональные программы, в числе которых «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». На их реализацию предусмотрено более 557 миллионов рублей, и больше половины - 331,7 миллиона - предоставлено федеральным центром. Все это способствует созданию новых условий для развития отрасли и каждой отдельно взятой личности.

Проект «Культурная среда» предполагает развитие с помощью строительства новых и капитального обновления действующих культурно-досуговых учреждений и детских школ искусств, а также модернизации библиотек по модельному стандарту и комплектования муниципальных музеев современным оборудованием.

План по капитальному ремонту домов культуры на 2022 год был выполнен после завершения работ в поселках Тумнин и Тулучи Ванинского района, а также в селе Иня Охотского района. Кроме того, капитальный ремонт был полностью выполнен в Детской школе искусств города Амурска. Что касается строительства, работа по некоторым объектам была запущена и продолжится в следующем году. Речь идет о культурных центрах в селе Ачан и Николаевске-на-Амуре.

Край благодаря нацпроекту активно оснащается новым типом методических центров - модельными библиотеками, которые постепенно входят в жизнь районов. В 2022 году три модельные библиотеки появились в Хабаровске, а также Бикинском и Амурском районах. В перечень мероприятий по модернизации входит полный редизайн помещений, включающий создание комфортных зон для работы и досуга, а также оснащение материально-технической базой, состоящей из предметов современной мебели, новых книжных изданий, а также компьютерного и офисного оборудования для зон, где организованы игровые комнаты и клубы по интересам. На все мероприятия ушло 20 миллионов рублей федерального бюджета.

Нынешний год стал первым за период реализации нацпроектов, когда Хабаровский край занялся техническим оснащением муниципальных музеев. Более 23 миллионов рублей были затрачены на приобретение необходимого оборудования для пяти музеев региона, ставших обладателями субсидии. В пятерку попали учреждения Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Амурска и села Чегдомын.

Реализуя региональный проект «Творческие люди», край ставит своей целью оказывать поддержку сельским культурным учреждениям и их лучшим сотрудникам. В 2022 году поощрения удостоились девять работников и шесть учреждений культуры из 12 муниципальных районов. Общий объем средств, выделенный на поддержку - более миллиона рублей.

Название проекта «Творческие люди» говорит об уклоне в развитие духовной составляющей человека. В рамках проекта за 2022 год прошли презентации шести выставочных проектов, которые успели посетить более 30 тысяч человек. Гости музеев познакомились с работами художников из России и стран СНГ, изучали подробности событий Отечественной войны 1812 года, и это программа лишь некоторых выставок, прошедших в 2022 году.

Культура не может развиваться только благодаря выставкам и новому оборудованию. Один из главных ее двигателей - человек, увлеченный свои делом. Поэтому специалисты, задействованные в сфере культуры Хабаровского края, повышают квалификацию в центрах непрерывного образования на базе ведущих вузов страны. По итогам года обучение прошел 391 человек.

Нельзя недооценивать и роль волонтеров, безвозмездно двигающих культуру, помогая в организации праздников, фестивалей на уровне районов и всего края. Участие волонтеров в мероприятиях фиксируется на портале DOBRO.RU, где на сегодняшний день зарегистрировано 1378 человек.

В рамках третьего регионального проекта «Цифровая культура» за год было сделано не так много, но все компенсируется масштабом достигнутых результатов. Так, на базе городского драматического театра в Комсомольске-на-Амуре был создан виртуальный концертный зал, торжественно открывшийся для зрителей 4 сентября.