Михаил Дегтярев: Всенародные выборы - наше достояние

Единый день голосования пройдет 10 сентября Фото: Правительство Хабаровского края

Среди актуальных вопросов рабочей встречи губернатора региона и главы города Сергея Кравчука наибольшее внимание было приковано к теме грядущей избирательной кампании 2023 года. Новый градоначальник, которому предстоит управлять делами краевой столицы в следующие пять лет, будет выбран 10 сентября в единый день голосования.

До начала обсуждения важного для будущего Хабаровска вопроса Михаил Дегтярев напомнил, что Хабаровск остается одним из небольшого числа городов, где до сих пор сохранена практика прямых выборов мэра.

- Всенародные выборы - это наше достояние. Очень важно, чтобы люди имели возможность выразить свою позицию. Поэтому хочу вас как мэра сориентировать, что избирательная кампания должна пройти законно, прозрачно и конкурентно, - заявил Михаил Дегтярев.

Подобный добросовестный подход, по поручению губернатора, необходимо соблюдать и при проведении на территории столицы региона праймериз - выборов единого кандидата от политической партии «Единая Россия», которую представляет Сергей Кравчук. Действующий глава города намеревается вновь претендовать на занимаемый ныне пост. Предстоящие внутрипартийные выборы, как заметил губернатор, позволят тщательно подготовиться к масштабной кампании, старт которой намечен на сентябрь.

- Со стороны регионального правительства вам будет оказана всесторонняя поддержка по организации как праймериз, так и самих выборов мэра города. Все хабаровчане, имеющие возможность высказаться, должны это сделать. Чтобы победил тот, за кого проголосует большинство хабаровчан, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Следующая не менее ответственная тема рабочей встречи - 165-й день рождения Хабаровска. К организации юбилея крупнейшего города Дальнего Востока, признанного таковым по результатам Всероссийской переписи населения, необходимо подойти в полной готовности.

- Сергей Анатольевич, уверен, ваша команда совместно с администрацией губернатора сделает все для того, чтобы 165-летие Хабаровска прошло на высшем уровне, и как можно больше людей было вовлечено в этот праздник, - нацелил мэра Михаил Дегтярев.

Кроме того, стороны затронули вопрос реализации нацпроектов и региональных программ, где участие принимают и сами активные горожане. Так, в этом году проекты по линии ТОС получат 250 миллионов рублей, а к 2026 году сумма финансирования будет увеличена вдвое.