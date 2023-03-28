«Пятёрочка» выручает хабаровчан!

Эпоха гипермаркетов, в которые жители выбираются примерно раз в неделю, заканчивается. И в Хабаровский край врывается торговая сеть «Пятёрочка» с магазинами «у дома», главное преимущество которых – экономия ценного времени.

Торжественное открытие одного из магазинов сети состоялось 24 марта. Оно прошло с участием руководства «Пятёрочки», правительства Хабаровского края, а также местных жителей, которые с самого утра поспешили в магазин, чтобы оценить все его достоинства и сравнить, что нового предлагает компания по сравнению с уже привычными для города торговыми сетями.

– Одно из преимуществ торговой сети «Пятёрочка» – это близость к дому. Формат магазинов «у дома» предполагает, что с момента выхода из дома и до возвращения обратно уже с покупками человек тратит не более 30 минут. Второе – доступные цены, включая большое количество промо-акций. Все это позволяет чаще посещать «Пятёрочку» и всегда находить что-то новое, – рассказал Владислав Курбатов, генеральный директор сети «Пятёрочка».

Говоря о доступности, компания, действительно, старается делать все, чтобы жители всегда имели доступ к свежим и качественным продуктам рядом с домом. Так, например, в первой половине дня для пенсионеров действует скидка в 10 процентов, а при покупке по карте МИР скидка вырастает до 15 процентов – такая акция продлится до 31 мая.

Опытные покупатели сразу оценили удобство и презентабельность торгового зала, а на полках, помимо излюбленных товаров местного производства, обнаружили новые товары, распространенные только в западных регионах, с которыми местному жителю только предстоит познакомиться.

– Приход федеральной торговой сети означает возможности для развития экономики Хабаровского края – это развитие потребительского рынка, а также создание более 2000 рабочих мест по Хабаровскому краю. Кроме того, появляется уникальная возможность для наших предпринимателей, выпускающих свою продукцию, продвигать свои товары по всему Дальнему Востоку, - отметила Мария Авилова.

Интерес местных производителей к сотрудничеству с «Пятёрочкой» оказался неожиданно большим.

– Мы проводили круглые столы для поставщиков, и такой активности мы даже не ожидали. Любой компании выгодно работать с локальными производителями, если их качество и цены соответствуют ожиданиям потребителя. К тому же, логистика из западных регионов всегда будет дороже местной, что отражается на конечной стоимости. А наша цель – большой ассортимент по доступным ценам. Поэтому мы полностью открыты для того, чтобы размещать больше местных производителей на полки, – заявил Владислав Курбатов.

Покупатель уже сейчас может поддержать рублем товары местного производства, приобретая в «Пятёрочке» продукцию с пометкой «Выбираю Хабаровское!».

Кроме того, компания предлагает собственные торговых марки, которые также заслуживают внимания хабаровчан. Среди них «Селяночка», «Global Village» – товары, которые торговая сеть производит под собственным брендом с разными производителями. За счет оптимизации логистических затрат, высокого оборота, отсутствия больших маркетинговых и рекламных вложений продукция СТМ сохраняет доступную стоимость, а значит, покупатель сможет по достоинству оценить качество товаров.

«Пятёрочка» уже плотно вошла в жизнь россиян из 67 регионов страны, где до прихода в ДФО было расположено более 19 500 магазинов. Поэтому выход в 2 новых региона (Приморье и Хабаровский край) Дальнего Востока можно назвать, действительно, знаковым событием. На сегодняшний день в планах компании открыть на территории Дальнего Востока 150 магазинов до конца текущего года. Что касается Хабаровского края, то здесь в 2023 году должны заработать 90 магазинов «Пятёрочка».