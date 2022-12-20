«МедстоМ»

Каждый врач Стоматологического центра всегда ответственно и грамотно подходит к каждому индивидуальному случаю. Командный подход в лечении на всех этапах - важная особенность этой клиники. Все работают в одном ритме. И главная нацеленность всех врачей - это достичь максимально эффективного результата в решении любых стоматологических проблем!

Стоматологический центр «МедстоМ» - это та самая клиника, в которой собрались врачи, чтобы лечить и дарить неотразимые улыбки!

Клиника осуществляет все виды стоматологических услуг.

1. Все виды хирургического лечения зубов:

- дентальная имплантация зубов:

- установка дентальных имплантов, все виды костнопластических операций - синус-лифтинг (открытого и закрытого типа);

- пересадка костных блоков с использованием новейшего оборудования;

- направленная костная регенерация.

- удаление зубов любой сложности без боли и осложнений.

Стоматологический центр «МедстоМ» - это та самая клиника, в которой собрались врачи, чтобы лечить и дарить неотразимые улыбки!

2. Все виды ортопедического лечения зубов:

- несъемное протезирование зубов (циркониевые коронки, металлокерамические коронки, восстановление зубов с помощью разборных и неразборных вкладок);

- протезирование с опорой на дентальные импланты (постоянное протезирование, временное протезирование, условно-съемное протезирование)

- эстетические реставрации зубов в эстетически значимых зонах (виниры, накладки из прессованной керамики и прочее). Препаровка под виниры производится под многократным увеличением с использованием дентального микроскопа.

Стоматологический центр «МедстоМ» - клиника, в которой лечат врачи профессионалы и дарят неотразимые улыбки

3. Все виды съемного протезирования зубов (протезы из нейлоновой пластмассы, акриловой пластмассы, бюгельное протезирование, протезирование с помощью телескопической системы фиксации и другое).

Стоматологический центр «МедстоМ» - это та самая клиника, в которой собрались врачи, чтобы лечить и дарить неотразимые улыбки!

4. Терапевтическое лечение зубов:

- лечение кариеса;

- эндодонтическое лечение (первичное и вторичное);

- перелечивание (эндодонтическое перелечивание воспалений) ранее леченных зубов;

- эстетическая реставрация зубов в эстетически значимых зонах;

- эндоканальное (внутрикоронковое) отбеливание зубов.

Стоматологический центр «МедстоМ» - это та самая клиника, в которой собрались врачи, чтобы лечить и дарить неотразимые улыбки!

5. Ортодонтическое лечение зубов с использованием брекет-систем.

У нас работают только опытные и грамотные врачи стоматологи-ортодонты. Мы осуществляем исправление прикуса любой сложности и в любом возрасте.

Стоматологический центр «МедстоМ» - это та самая клиника, в которой собрались врачи, чтобы лечить и дарить неотразимые улыбки!

6. Профессиональная гигиена полости.

Профессиональное отбеливание зубов. Мы используем только проверенные системы отбеливания - а именно систему ZOOM. Также при проведении профессионального отбеливания в подарок мы предоставляем домашнее отбеливание зубов.

У нас используется командный подход к лечению, что является большим преимуществом!

Мы предоставляем гарантию на выполненные нами услуги и работы.

Стоматологический центр «МедстоМ» - клиника, в которой лечат врачи профессионалы и дарят неотразимые улыбки

В клинике абсолютно каждый сотрудник старается сделать так, чтобы пациент чувствовал поддержку и заботу.

Лицензия № ЛО-27-01-002450 от 27 декабря 2017 года.