«МедстоМ»
Каждый врач Стоматологического центра всегда ответственно и грамотно подходит к каждому индивидуальному случаю. Командный подход в лечении на всех этапах - важная особенность этой клиники. Все работают в одном ритме. И главная нацеленность всех врачей - это достичь максимально эффективного результата в решении любых стоматологических проблем!
Стоматологический центр «МедстоМ» - это та самая клиника, в которой собрались врачи, чтобы лечить и дарить неотразимые улыбки!
Клиника осуществляет все виды стоматологических услуг.
1. Все виды хирургического лечения зубов:
- дентальная имплантация зубов:
- установка дентальных имплантов, все виды костнопластических операций - синус-лифтинг (открытого и закрытого типа);
- пересадка костных блоков с использованием новейшего оборудования;
- направленная костная регенерация.
- удаление зубов любой сложности без боли и осложнений.
Стоматологический центр «МедстоМ» - это та самая клиника, в которой собрались врачи, чтобы лечить и дарить неотразимые улыбки!
2. Все виды ортопедического лечения зубов:
- несъемное протезирование зубов (циркониевые коронки, металлокерамические коронки, восстановление зубов с помощью разборных и неразборных вкладок);
- протезирование с опорой на дентальные импланты (постоянное протезирование, временное протезирование, условно-съемное протезирование)
- эстетические реставрации зубов в эстетически значимых зонах (виниры, накладки из прессованной керамики и прочее). Препаровка под виниры производится под многократным увеличением с использованием дентального микроскопа.
Стоматологический центр «МедстоМ» - клиника, в которой лечат врачи профессионалы и дарят неотразимые улыбки
3. Все виды съемного протезирования зубов (протезы из нейлоновой пластмассы, акриловой пластмассы, бюгельное протезирование, протезирование с помощью телескопической системы фиксации и другое).
Стоматологический центр «МедстоМ» - это та самая клиника, в которой собрались врачи, чтобы лечить и дарить неотразимые улыбки!
4. Терапевтическое лечение зубов:
- лечение кариеса;
- эндодонтическое лечение (первичное и вторичное);
- перелечивание (эндодонтическое перелечивание воспалений) ранее леченных зубов;
- эстетическая реставрация зубов в эстетически значимых зонах;
- эндоканальное (внутрикоронковое) отбеливание зубов.
Стоматологический центр «МедстоМ» - это та самая клиника, в которой собрались врачи, чтобы лечить и дарить неотразимые улыбки!
5. Ортодонтическое лечение зубов с использованием брекет-систем.
У нас работают только опытные и грамотные врачи стоматологи-ортодонты. Мы осуществляем исправление прикуса любой сложности и в любом возрасте.
Стоматологический центр «МедстоМ» - это та самая клиника, в которой собрались врачи, чтобы лечить и дарить неотразимые улыбки!
6. Профессиональная гигиена полости.
Профессиональное отбеливание зубов. Мы используем только проверенные системы отбеливания - а именно систему ZOOM. Также при проведении профессионального отбеливания в подарок мы предоставляем домашнее отбеливание зубов.
У нас используется командный подход к лечению, что является большим преимуществом!
Мы предоставляем гарантию на выполненные нами услуги и работы.
Стоматологический центр «МедстоМ» - клиника, в которой лечат врачи профессионалы и дарят неотразимые улыбки
В клинике абсолютно каждый сотрудник старается сделать так, чтобы пациент чувствовал поддержку и заботу.
Лицензия № ЛО-27-01-002450 от 27 декабря 2017 года.