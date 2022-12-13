Тазик за полтыщи: считаем, на какую сумму можно приготовить оливье к Новому году в Хабаровске

Большинство хабаровчан соблюдают традицию готовить этот салат большими объемами Фото: Иван ПРОХОРОВ

Самый главный зимний праздник - Новый год - традиционно ассоциируется с нарядной елкой, мандаринами и популярным салатом «Оливье». Пожалуй, не один стол не обходится без этого майонезно-овощного гостя. В Хабаровске практически все следуют традиции готовить на каникулы «тазик» этого салата, «КП» - «Хабаровск» посчитала, сколько денег придется потратить, чтобы запастись «оливьешкой». Расчет приводится на два килограмма салата при использовании самых популярных ингредиентов.

Итак, закупаем продукты для оливье в самом крупном маркете самообслуживания в Хабаровске. Традиционно в этот салат идут вареная колбаса, маринованные огурцы, вареные картофель и морковь, яйцо, репчатый лук, консервированный горошек и майонез.

На компанию нам нужно приготовить приличный объем салата - около двух килограммов. Для этого понадобится:

- колбаса вареная - 0,3 кг;

- картофель - 0,5 кг;

- огурцы - 0,4 кг;

- яйцо - 4 шт;

- морковь - 0,2 кг;

- горошек – 0,38 кг;

- лук репчатый - 0,1 кг;

- майонез - 0,2 кг.

Исходя из стоимости продуктов, два килограмма салата обойдутся для хабаровчан в итоговой сумме в 427 рублей.

Колбаса для салата вытянет примерно на 175 рублей. При учете, что самая распространенная чайная стоит в магазине по 278 рублей за 0,5 килограмма. Картофель выйдет в 15 рублей, тогда как килограмм приморского стоит в Хабаровске 30 рублей. Огурцы маринованные потянут примерно на 115 рублей, банка самых распространенных стоит около 250 рублей за 800 граммов. Четыре яйца стоят в городе 22 рубля. За десяток яиц с племптицезавода требуют от 108 рублей. Морковь, стоимостью в 35 рублей за килограмм, обойдется хабаровчанам в семь рублей. Горошек от «Кубаночки» будет стоить 40 рублей за указанный вес, лук вытянет на три рубля, а майонезом заправить все это дело - еще 50 рублей.

К сравнению, в 2019 году, по данным Росстата, тот же объем салата обходился хабаровчанам в 326 рублей. Разница в цене может также зависеть от производителей продуктов, редакция брала самые популярные у покупателей Хабаровска марки.