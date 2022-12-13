Экология перестала быть «пустым звуком» в Хабаровском крае

Заслуги Хабаровского края в популяризации всероссийских акций по посадке деревьев отмечены на федеральном уровне Фото: Правительство Хабаровского края

Невооруженным глазом видны те успехи, которых удалось достичь команде губернатора Михаила Дегтярева по итогам еще не завершившегося года. Так, регион подтвердил свой статус промышленной и образовательной столицы Дальнего Востока, под контролем губернатора удалось навести порядок в финансах и увеличить доходы бюджета, позитивные подвижки зафиксированы в сфере здравоохранения - одной из самых критически важных и напрямую влияющих на качество жизни людей.

Одна из важнейших отраслей, влияющих на комфорт и продолжительность жизни - экология, развитию которой в Хабаровском крае также уделяется серьезное внимание в рамках реализации национального проекта «Экология». На последнем заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики отчет о результатах, достигнутых в этой области за 2022 год, представил министр лесного хозяйства и лесопереработки Максим Гулько.

В Хабаровском крае работа по нацпроекту «Экология» ведется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», призванного не допустить отрицательный баланс выбытия лесов относительно их воспроизводства. К 2024 году по указу президента России показатель воспроизводства в регионе должен дойти до 100 процентов.

В крае определены два основных направления работы для выполнения президентских задач. Во-первых, необходимо увеличивать площадь лесовосстановления, для чего требуется внедрять современные способы выращивания посадочного материала. По утвержденному ранее плану показатель лесовосстановления на 2022 год был установлен на отметке в 64 тысячи гектаров, однако уже к началу декабря зафиксировано перевыполнение плана на 24 процента.

Добиться такой эффективности удалось за счет посадки лесных культур и содействия естественному возобновлению леса. Всего с 2018 года край получил для проведения мероприятий более 78 миллионов рублей, которые, в том числе, пошли на создание искусственных лесных насаждений. Здесь большие объемы покрывает механизм «компенсационного» лесовосстановления, который наделяет недропользователей, а также компании по строительству линейных и иных объектов обязательствами восстанавливать каждый гектар лесов взамен вырубленных. Согласно таким договоренностям, за 2022 год в крае восстановлено более двух тысяч гектаров путем посадок лесных культур.

Заслуги Хабаровского края в воспроизводстве лесов и популяризации всероссийских акций по посадке деревьев не остались незамеченными на федеральном уровне - регион был удостоен особого внимания по итогам четвертого сезона Всероссийской акции «Сохраним лес», результаты которой были оглашены 29 ноября 2022 года.

Кроме того, в стратегии развития Хабаровского края предусмотрена реализация программы «Развитие теплично-питомнического хозяйства Хабаровского края», которая ставит перед регионом задачу увеличить объемы выращивания саженцев лесных пород до 27 миллионов к 2030 году. Показатели достигаются с помощью строительства теплиц, которых только в текущем году появилось 13 - восемь из них уже полноценно дают урожай, а еще пять заработают в 2023 году.

Цель второго направления в работе регионального проекта «Сохранение лесов» - сокращение площади лесных пожаров. Край, начиная с 2019 года, продолжает оснащаться лесопожарной и лесохозяйственной техникой, на что было затрачено уже более 600 миллионов рублей. Оперативность в тушении лесных пожаров повышается благодаря приобретенным малым лесопатрульным комплексам в составе 32 автомобилей, что помогает доставлять пожарные группы на места происшествия в краткие сроки. За четыре года показатель тушения пожаров в первые сутки вырос на 32 процента и в 2022 году дошел до 88 процентов.

Новое оборудование и техника продолжают прибывать в регион и в этом году. Для эффективного тушения пожаров в труднодоступных районах были закуплены два вездехода и четыре седельных тягача с полуприцепами. Дополнительные единицы техники обошлись в 47,7 миллиона рублей.