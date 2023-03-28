Открыл свой бизнес в 15 лет: подросток из Хабаровска решил не дожидаться совершеннолетия, чтобы осуществить мечту

Виктор оформляет футболки в стиле "Тай Дай" и продает Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Стремительно развивающиеся технологии и быстрый темп жизни заставляют современного человека оперативно получать и обрабатывать информацию, учиться чему-то новому, применять свои знания на практике. Это касается абсолютно всех сфер жизни, в том числе и бизнеса. Сейчас молодежь уже в подростковом возрасте может запросто начать собственное дело, занять свободную нишу и развиваться. Именно так поступил два года назад юный 14-летний хабаровчанин Виктор Сбродов - после обучения в школе бизнеса он запустил свое собственное производство.

- Я занимаюсь изготовлением одежды в стиле тай-дай, для меня это бизнес. Я прошел обучение в школе предпринимательства, сначала оформление футболок было просто проектом, а затем уже переросло в дело. Техника создания рисунка на футболке довольно простая, я беру готовую футболку и наношу на нее отбеливатель по определенной технологии, затем простирываю, и вещь готова, - рассказывает Виктор.

Техника берет свое начало еще из СССР Фото: Виктор Сбродов

Сейчас хабаровчанину 16 лет, но он уже зарегистрирован как самозанятый. Футболки и кофты изготавливает пока для знакомых, но в будущем планирует запустить рекламную кампанию и начать работать над большими объемами производства.

- Решил зарегистрироваться как самозанятый, потому что производство уже сейчас выходит на новые масштабы, а регистрация дает возможность получать помощь, в том числе консультационную. Это удобно, например, в плане ведения бюджета. Обо всех тонкостях я узнал как раз на обучении.

Раскрасить можно и собственную футболку или кофту Фото: Виктор Сбродов

Себестоимость одной футболки выходит примерно в 300 рублей. Готовую единицу парень продает за 450-500 рублей. За последний месяц он изготовил около 20 штук, в планах делать от 50 футболок ежемесячно. Бизнес Виктор совмещает с учебой в техникуме. Талантливый человек, как говорится, талантлив во всем, сейчас парень получает профессию повара-кондитера.

- Первую футболку я сделал года полтора назад. Это была не очень качественная ткань, химическая, поэтому разводы получились мутные. Но я храню ее на память. Эта техника, тай-дай, для меня очень интересна, она достаточно новая для нашего общества, хотя истоки берет еще со времен СССР, когда в моде были те самые «варенки».

Понять и разобраться, какая сфера деятельности и какие профессии сейчас особенно востребованы на рынке труда, школьникам помогают в центре занятости населения. Специалисты проводят профориентационную работу с учениками, тестируют, выявляют, в какой именно области ребенок перспективен. Когда Виктор прошел специальное тестирование, стало понятно, что парень - человек - художественный образ.

По словам Аллы Солдатовой, директора детской бизнес-школы «Фабрика предпринимательства - дети», Виктор прошел базовый курс предпринимательства для детей. Это курс, который основан на обучении для взрослых, но немного упрощен.

- Виктор пришел к нам в 14 лет, тогда он был скромный, не сильно общительный. Но уже тогда он интересовался, например, кондитерским делом. Так вот - на курсе мы начинаем обучать с самых азов. Рассказываем, что такое предпринимательское мышление, потому что предприниматели сильно отличаются от людей, работающих в найме. Дальше уже проходило обучение по бизнес-идеям, как их найти, как оформить, упаковать и разрекламировать. Ребята к концу курса должны запустить свой бизнес. Виктор был таким учеником, - рассказывает Алла Солдатова.

У хабаровчанина большие планы по расширению производства Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В бизнес-школе ежегодно обучаются и выпускаются больше сотни юных дарований. Многие школьники находят для себя интересные ниши: кто-то шьет, кто-то запускает собственный бренд одежды, кто-то расписывает значки и прочее. В школе ребятам помогают найти именно то, что не только будет интересно, но и поможет принести доход. Многие выпускники сейчас успешно работают и наращивают объемы собственного производства.