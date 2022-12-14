Орешки с привкусом ножевых: вахтовик из Комсомольска едва не зарезал парня, который украл у него закуску к пиву в Магадане

Вахтовик остановился перед жертвой, мгновение, и он уже бьет оппонента ножом в шею Фото: Оперативная съемка

Житель Комсомольска в октябре приехал на заработки в Магадан. 42-летний мужчина устроился на одну из строек. Вечера иногда коротал в местной пивнушке - алкогольном магазине с посадочными местами, где можно пропустить стаканчик, что называется, не отходя от кассы. Там-то вахтовик и схлестнулся с местным парнем.

КРОВАВЫЕ ПОСИДЕЛКИ

В этом «баре» отдыхал 19-летний магаданец вместе с друзьями. Справедливости ради стоит сказать, что парень вел себя нагло. Он незаметно отливал из чужих бокалов пиво, угощался закусками. За одной из таких краж магаданца поймал вахтовик из Комсомольска. Парень пытался «подрезать» у него то ли алкоголь, то ли орешки.

Сначала конфликт был словесный. Дипломатические разборки вахтовика не устроили - очень сильно мужчина оскорбился кражей орешков. Комсомольчанин сбегал к себе в хостел, взял складной нож и вернулся в пивнушку. Вахтовик был твердо нацелен отомстить. Дальнейшее попало на камеру видеонаблюдения.

РЕАКЦИЯ

На кадрах видно, как мужчина целеустремленно направляется к парню. Вахтовик остановился перед жертвой, мгновение, и он уже бьет оппонента ножом в шею. Порядка семи раз. Оттащили комсомольчанина другие посетители. Они же вызвали скорую помощь и оперативников. Магаданца спасли - раны зажили буквально за несколько дней. Вахтовика обвинили в покушении на убийство.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем производство предварительного расследования окончено. После ознакомления стороны защиты и потерпевшего с материалами уголовного дела оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Вахтовику грозит до 15 лет колонии.

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