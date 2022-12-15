Новые кадры для новых медицинских учреждений: как Хабаровский край поработал в сфере здравоохранения в 2022 году

ФАП в селе Виноградовка Фото: Правительство Хабаровского края

2022 год уже однозначно можно назвать успешным для Хабаровского края. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться, растут доходы бюджета, существенно сократилась безработица, строятся и сдаются больницы, школы, другие социальные объекты и жилые дома. Правительство региона оперативно реагирует на вызовы, используя широкий инструментарий льгот и мер социальной поддержки, чтобы помочь той или иной категории граждан.

Кроме того, регион активно работает над выполнением задачи по повышению продолжительности жизни и улучшению качества оказания медицинской помощи. Здесь край заручился поддержкой национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого реализуется восемь региональных проектов.

Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» расширяет возможности оказания качественной помощи в любом уголке региона. Так, за 2022 год было произведено 327 выездов в труднодоступные населенные пункты, где было осмотрено около 30 тысяч человек. Большая часть выездов осуществлялась с помощью восьми мобильных комплексов, приобретенных в рамках проекта годом ранее. Жители отдаленных районов имели возможность пройти профилактические осмотры и диспансеризацию благодаря запущенным инициативам - автопоезду и теплоходу «Здоровье». Это позволило провести более 456 тысяч осмотров на период до 22 ноября 2022 года.

В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» край работает над обновлением материально-технической базы. За текущий год регион пополнился 82 единицами оборудования, в числе которых микроскопы для операционной и магнитно-резонансные томографы. До конца года в край прибудет еще четыре единицы оборудования.

Большая работа ведется в рамках проекта «Обеспечение отрасли здравоохранения Хабаровского края квалифицированными кадрами», направленная на выращивание и привлечение компетентных специалистов. Обеспечение происходит также при поддержке флагманского проекта «Край здоровья. Растим будущее», входящего в Стратегию развития Хабаровского края. Проект, в частности, позволил увеличить число студентов, обучающихся в ДВГМУ по целевому договору. В 2022 году вуз зачислил 165 целевиков. А в медицинском колледже набор студентов был увеличен до 700 человек.

Привлечению специалистов из других регионов способствует программа «Земский доктор», в рамках которой в край приехали 57 человек - 36 врачей и 21 средний медицинский работник. Некоторые из приезжих кадров получают дополнительную поддержку в виде предоставления жилого помещения. В 2022 году жилье получили 12 врачей и 11 средних медицинских работников.

Проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края» главным образом способствует организации инфраструктуры в муниципалитетах. Так, в этом году открыл свои двери ФАП в селе Константиновка, а в ноябре разрешение на ввод в эксплуатацию получили ФАП в поселке Тумнин и амбулатория в селе Виноградовка. Также завершен капитальный ремонт в десяти уже действующих объектах здравоохранения. 34 медицинские организации края получили в рамках проекта 257 единиц медицинского оборудования.

За развитие здравоохранения и повышение продолжительности жизни в регионе отвечает также национальный проект «Демография», а именно его региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».