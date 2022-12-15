Новогодние каникулы - самое время посетить театры и посмотреть праздничные шоу Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодние каникулы - самое время воплотить в жизнь отложенные из-за занятости планы: сходить в театр, погулять, покататься на горках, на коньках и лыжах. Дальневосточники особенно уважают культурный отдых, поэтому «КП» - Хабаровск» подготовила подробную афишу театральных представлений, которые можно посетить взрослым и детям в новогодние каникулы 2022-2023 в Хабаровске.

Сказка «Самый маленький снеговик»

Начинать ходить на новогодние спектакли можно уже в конце декабря. С 22 числа театр юного зрителя приглашает гостей на спектакль-сказку «Самый маленький снеговик». Это история о маленьком снеговике, который живет в далекой снежной деревушке и мечтает приготовить для ее жителей новогодний сюрприз. Вместе со снеговиком зрители отправятся в сказочное путешествие, после которого их ждет дискотека, утренник и сладости.

Дата и время: спектакль проходит 22 декабря в 13:00, 25 декабря - в 10:00, 27 и 28 декабря в 16:00.

Цена: стоимость билетов от 650 до 800 рублей.

Место: ТЮЗ, улица Муравьева-Амурского, 10.

Мистик-Шоу

В Хабаровске впервые пройдет необычное представление-интерактив под названием Мистик-Шоу. Это мероприятие с новогодним акцентом для детей. В нем принимают участие герои современных детских хоррор-игр, например, сиреноголовые, Санни и Лунни и другие. Детей будет ждать, конечно же, и Дед Мороз.

Дата и время: 28 декабря в 16:00

Цена: от 1000 до 2500 рублей. Отдельный билет покупается на ребенка с трех лет.

Место: Дворец культуры профсоюзов, улица Льва Толстого, 22.

Спектакль «По щучьему велению»

Это не совсем новогодняя сказка, но она не менее атмосферная. Все мы помним, что в оригинале сказки показана суровая зима, Емеля греется на горячей печке, а за окном избушки снег и стужа. Сходить на музыкальный спектакль можно детям разного возраста, на сцене они смогут увидеть зажигательные танцы щук, Емели и Царевны Несмеяны.

Дата и время: 25 декабря в 11:00 и в 14:00, 28 декабря в 11:00, и 2 января в 11:00.

Цена: стоимость билетов от 400 до 600 рублей.

Место: хабаровский краевой театр драмы, улица Муравьева-Амурского, 25.

Спектакль на экране «Щелкунчик. Перезагрузка»

Новое видение известной Гофмановской истории и современная ее интерпретация. В сказке есть все: крысы, сам Щелкунчик, он же принц, сиротки и злодей. Все действо сопровождается музыкой Чайковского с добавлением современных битов, а также танцами с элементами современных направлений. Это принципиально новая история, именно поэтому она и называется «Щелкунчик. Перезагрузка».

Дата и время: 28 декабря в 19:00.

Цена: стоимость билетов 450 рублей.

Место: Кинотеатр Cinema 9, улица Пионерская, 2В.

Спектакль на экране «Opernhaus Zurich: Щелкунчик и Мышиный Король»

Этот спектакль тоже не является традиционным пересказом привычного Щелкунчика. Здесь швейцарский хореограф Кристиан Шпук оживил всех персонажей Гофмана из сказки, но акцент сделал именно на литературном произведении. Действие занимает своей фантастичностью. Принцесса Пирлипат здесь превращается в орехового монстра. Помимо этого зрителей ждет еще много неожиданностей. Спектакль на немецком языке!

Дата и время: 31 декабря, в 15:00.

Цена: от 500 рублей.

Место: кинотеатр Нollywood, улица Тургенева, 46.

Спектакль «Секрет музыкальной шкатулки»

Это представление создано по мотивам сказки Одоевского «Городок в табакерке», где девочка засыпает под музыку из шкатулки и видит во сне престранные вещи, будто в шкатулку пробрались Коррозий и Ржавчина и испортили ее. Спектакль погрузит зрителей в удивительный мир приключений.

Дата и время: 2 января в 11:00 и в 14:00, 3 января в 11:00 и в 14:00.

Цена: стоимость билетов 600 рублей

Место: театр «Триада», улица Ленина, 27.

Новогоднее детское шоу «МультиЁлка. Школа волшебников»

Впервые в Хабаровске на новогодних каникулах для детей состоится праздничное шоу «МультиЁлка. Школа волшебников». Представление проходит на большом экране, а перед ним оживают персонажи. Здесь собраны и интерактивы, и игры, и познавательные занятия. Во время шоу каждый его участник превратится в волшебника, у которого будет собственная волшебная палочка, они смогут перемещаться во времени и пространстве, управлять предметами и изучать магические заклинания.

Дата и время: 2 января в 13:00 и в 15:00

Цена: от 800 рублей, дети до трех лет - бесплатно, без предоставления места и в сопровождении взрослых.

Место: ГДК, улица Ленина, 85.

Представление-елка «Приключения Кота в сапогах и озорные Хаги-Ваги»

Артисты из Москвы подарят детям из Хабаровска новогоднее представление на современный манер - «Приключения Кота в сапогах и озорные Хаги-Ваги». Сначала детей встретят Дед Мороз и Снегурочка, затем прибудут Хаги-Ваги. Вместе они будут водить хоровод, отгадывать загадки, петь, танцевать и играть. А после детям покажут новогоднюю сказку, где будут Кот в сапогах, принцесса, король, людоед и многие другие. Во время мероприятия будут выбирать лучший новогодний костюм.

Дата и время: 2 января в 14:00.

Цена: от 700 до 1700 рублей.

Место: Дворец культуры профсоюзов, улица Льва Толстого, 22.

Новогодняя сказка «Детективный Новый год»

Эта сказка - целая программа мероприятий для детей. Игры проводят на двух площадках с участием Деда Мороза, Снегурочки. Там же детей ждет дискотека. Сама сказка пройдет в концертном зале дворца. По замыслу Снегурочка готовится к Новому году - раздает указания, как украсить лес, как подготовить подарки и прочее. Ей помогают персонажи самых разных сказок. В том числе Питер Пен, Жасмин и другие. Детективная история заключается в том, что кто-то украл символ Нового года, а героям предстоит его найти.

Дата и время: 24 декабря в 11:00 и 14:00, 25 декабря в 11:00 и 14:00, 5 января в 11:00 и 14:00, 6 января в 11:00 и 14:00.

Цена: 500 рублей.

Место: Дворец культуры профсоюзов, улица Льва Толстого, 22.

Спектакль «Приключения Герды в снежном королевстве»

Зрителей приглашают в сказочный мир, где традиционно есть заколдованный мальчик, добрая девочка и Холодная королева, но сама история приобретает новые черты. У Герды появляются друзья, которые помогают добраться до ледяного дворца. Спектакль подходит для всей семьи.

Дата и время: 7 января в 11:00.

Цена: от 100 до 600 рублей.

Место: краевой музыкальный театр, улица Карла Маркса, 64.