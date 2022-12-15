Роман Балашов: Квартира в первую очередь - в Хабаровском крае отмечен рост числа сделок через аккредитивы.

Роман Балашов - директор управления торгового финансирования и документарных операций дальневосточного «Сбербанка». Фото: Сергей ПЯТКОВ

Главное, что изменилось на рынке недвижимости в 2022 году - подход покупателей. Дальневосточники стали тревожнее. На 23% увеличилось число сделок с аккредитивом, то есть сделок, защиту которых гарантирует «Сбер». Независимо от того, какую квартиру вы покупаете или продаете, можно выбрать инструмент, который гарантирует соблюдение всех договоренностей и безопасность для всех сторон сделки. Как работают аккредитивы, рассказал в прямом эфире РАДИО КП (88,3 FM) Роман Балашов - директор управления торгового финансирования и документарных операций дальневосточного «Сбербанка».

- Что такое аккредитив, и чем он может быть полезен, если объяснить просто?

- Аккредитив - это специальный банковский счет, на котором блокируются денежные средства до наступления какого-либо события. Событием, как правило, является осуществление сделки, то есть переход права собственности на недвижимость или иное другое имущество, закрепленный в договоре купли-продажи. Это могут быть автомобили, мебель, различные услуги.

- Есть ли отличие эскроу-счета от аккредитива?

- Эскроу-счет - это инструмент, прежде всего направленный на защиту дольщиков, которых было большое количество в нашей стране. С вступлением в силу федерального закона №214 о долевом строительстве эти дольщики исчезли, потому что счет эскроу предназначен для того, чтобы гарантировать, что дом будет достроен, и деньги застройщику перейдут в момент, когда дом сдан, когда подписан акт ввода, и покупатель фактически получил квартиру. Если по каким-либо причинам стройка затягивается, то покупатель может забрать свои денежные средства, либо если он рассчитывает на то, что дом достроится, то оставляет деньги на счете и в конечном итоге получает квартиру. Застройщик знает, что денежные средства получит, как только будет сдан дом, а покупатель уверен в том, что дом будет достроен, и банк заинтересован в первую очередь, потому что все риски ложатся теперь на банковскую систему. Эскроу-счет используется по новым стройкам, а аккредитив предназначен для покупки-продажи любого актива, услуги и широко используется в приобретении первичной недвижимости, вторичной и прочего. В этой категории может быть все что угодно, как я говорил: автомобиль, спецтехника, услуги. То есть аккредитив - это гораздо шире, а эскроу - только контроль над застройщиком и контроль того, что покупатель вновь строящегося жилья свои денежные средства не потеряет.

- Могут ли деньги зависнуть на счете, если условия изменились так, что ни одна из сторон не может выполнить обязательства?

- Основными условиями аккредитива являются: «а» - безотзывность, «б» - ни одна из сторон без акцепта второй стороны не может внести изменения в аккредитив. Обычно происходит такая ситуация: когда меняется стоимость квартиры, со временем меняется объект недвижимости. В таких условиях продукт позволяет внести изменения, но с акцепта обеих сторон. То есть я как покупатель предлагаю следующие изменения в аккредитив, продавец это акцептует - то есть, если это ухудшает его условия - это однозначно, если улучшает - там еще проще. Такой случай, когда деньги зависнут, и мы окажемся в тупике и деньги не сможем отдать ни покупателю, ни продавцу, - он исключен.