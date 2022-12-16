Олег Коленко: МНТК завершает этот год рекордным числом операций - более 30 тысяч

Олег Коленко - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, главный внештатный офтальмолог Минздрава Хабаровского края, директор Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова» Минздрава России Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровский филиал «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова» с 1988 года принимает на обследование и лечение пациентов со всего Дальневосточного федерального округа и Восточной Сибири, включая Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область, Сахалинскую область, Камчатский край, Магаданскую область, Якутию. С момента создания хабаровского филиала в нем прошло обследование более одного миллиона пациентов. Было выполнено более 330 тысяч операций. Филиал проводит серьезную консультативно-диагностическую работу в различных районах края, особое внимание уделяется организации выездов в отдаленные территории, где отсутствуют штатные офтальмологи. О том, как «МНТК «Микрохирургия глаза» развивается по сей день, говорили в прямом эфире РАДИО КП (88,3 FM) с Олегом Коленко - доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой офтальмологии, главным внештатным офтальмологом Минздрава Хабаровского края, директором Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова» Минздрава России.

- Если начать с конца, то, конечно, все операции непростые. Самая простая может сопровождаться какими-то непредвиденными моментами, осложнениями. Поэтому все операции непростые. Если говорить о количестве операций, то на начало декабря этого года мы выполнили уже более 30 тысяч. Это рекордная цифра за все годы существования филиала. 35 лет филиалу будет в следующем году, три с половиной десятилетия назад он возник на нашей хабаровской земле. Ежегодно мы повышаем планку. Изначально, когда создавалась микрохирургия, шел разговор о том, что будут выполнять порядка 5-10 тысяч операций, об этом говорил наш учитель, создатель «МНТК «Микрохирургия глаза», академик Святослав Николаевич Федоров. Затем это стало 15, 25, 30 тысяч, и вот, вы видите уже сейчас, что мы выходим под конец года на цифру в 32500 операций.

Эксперт сообщил, что МНТК работает на весь Дальневосточный федеральный округ. Сказать, что проблем со зрением в Хабаровске стало больше, нельзя. Проблемы со зрением есть у людей во всех странах.

- На прошлой неделе у нас был очень известный специалист, который занимается диагностической аппаратурой. Мы приобрели уникальный прибор, аналогов ему нет на Дальнем Востоке. Он позволяет исследовать все структуры глаза в невиданном доселе режиме визуализации. Мы можем вживую рассмотреть состояние сетчатки, зрительного нерва, роговицы, хрусталика, все до таких мелочей, которые измеряются буквально в микронах. Данная технология активно внедрена. У нас есть подобное оборудование, но это определенный шаг вперед. Завтра, 16 декабря, к нам поступает прибор, который будет позволять выполнять операции на переднем и заднем отрезке глаза, это та же самая катаракта, которая всем известна.

Хабаровский филиал «МНТК «Микрохирургия глаза» является частью национального медицинского исследовательского центра. Головная организация находится в Москве. За Хабаровском закреплены восемь территорий, на которые врачи ежегодно выезжают.

- В последние пару лет, когда возникла ковидная эпидемия, мы зачастую работаем в онлайн-режиме. Встречаемся со специалистами и обсуждаем развитие офтальмологии на той или иной территории. Как правило, мы завершаем такие визиты конференциями региональными, где собираются офтальмологи, где мы рассказываем о наших технологиях. Конечно, офтальмологи направляют сложных пациентов в хабаровский филиал. Если говорить о процентном соотношении, то порядка 40 процентов - это пациенты, которые приехали к нам, и оставшиеся жители Хабаровского края. Хабаровчанам повезло, что здесь был создан такой мощный центр, он берет на себя большую нагрузку и помогает жителям края в том, чтобы вернуть и сохранить зрение. Мы для этого работаем и считаем, что дальневосточные жители имеют доступ к самым лучшим технологиям в мире и России.