Тюбинги нравятся и взрослым, и детям Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самые большие ледяные и снежные горки 2022-2023 в Хабаровске. Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, ватрушках с детьми в городе и за его пределами.

Тюбинги, ватрушки, лыжи, сноуборд в Хабаровске

Зима - отличная возможность, чтобы приобщиться к спорту. Согреться в холодный день поможет активный отдых на природе. Для взрослых существует масса комплексов с большими снежными горками, на которых можно покататься на лыжах и сноубордах, а для юных спортсменов есть тюбинги и ледовые горки.

На всех базах работает прокат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ледовые городки в Хабаровске

Катание на ледянках, санках и даже линолеуме - неотъемлемая часть зимних развлечений для детей. Ребята смогут прокатиться в сезон 2022-2023 практически в каждом дворе Хабаровска.

Чтобы попасть на горку побольше, стоит немного прогуляться. В этом году главной площадкой для семейного отдыха станет парк «Динамо», горку тоже зальют. Также стоит обратить внимание на горки у стадиона имени Ленина, на площади Блюхера и на площади Ленина.

Для катаний будет много мест Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снежные горки в Хабаровске

Более масштабным и менее доступным станет катание на тюбингах. К счастью, найти места с таким видом развлечений несложно.

Прокат тюбингов есть на «Заимке», там же располагается каток и гостиничный комплекс, а рядом есть шашлычные домики для желающих провести весь день на свежем воздухе.

Похожий комплекс работает в центре отдыха «Сосновка». Здесь есть маленькие и большие горки, на которых можно прокатиться как на ватрушке, так и на ледянке. Рядом залит каток с новогодней елкой в центре. Для желающих отдохнуть подольше здесь работают бани, а также есть аренда домиков.

Жителям Северного района повезло вдвойне: им можно даже не выезжать в ближайший пригород, чтобы покататься. Тюбинговая трасса работает прямо в парке «Северный».

Также популярностью пользуется экопарк «Воронеж» в Воронежском-1. Здесь помимо ватрушек также есть лыжные спуски и подъемники. А сами горки выше, чем в «Заимке» или «Сосновке»

Аренда тюбингов в Хабаровске в среднем стоит от 500 до 1000 рублей. Также на все трассы можно приехать со своими тюбингами и заплатить только за вход на склоны.

Сноубордисты рады снегу больше всех Фото: Иван ВИСЛОВ

Зимний спорт в Хабаровске

Лыжникам и сноубордистам маленькие горки точно не подойдут. Но это не беда, ведь стоит немного отъехать от Хабаровска, и спортсмены попадут на снежные курорты мечты.

Лыжникам, желающим прокачать свои навыки, советуют хоть раз побывать на учебно-спортивной базе ДВГАФК. Здесь есть как прокат, так и въезд со своими лыжами. На территории также расположены беседки для отдыха.

25 километров свежих трасс, современные подъемники и отличное оборудование есть в горнолыжном комплексе «Холдоми». Это одна из самых популярных баз у сноубордистов края.

Не меньшей, а то и большей популярностью пользуется база «Фома». Хабаровчане с удовольствием катаются до нее в Биробиджан, и получается даже ближе, чем до «Холдоми».