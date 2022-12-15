Тюбинги нравятся и взрослым, и детям
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Самые большие ледяные и снежные горки 2022-2023 в Хабаровске. Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, ватрушках с детьми в городе и за его пределами.
Зима - отличная возможность, чтобы приобщиться к спорту. Согреться в холодный день поможет активный отдых на природе. Для взрослых существует масса комплексов с большими снежными горками, на которых можно покататься на лыжах и сноубордах, а для юных спортсменов есть тюбинги и ледовые горки.
На всех базах работает прокат
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Катание на ледянках, санках и даже линолеуме - неотъемлемая часть зимних развлечений для детей. Ребята смогут прокатиться в сезон 2022-2023 практически в каждом дворе Хабаровска.
Чтобы попасть на горку побольше, стоит немного прогуляться. В этом году главной площадкой для семейного отдыха станет парк «Динамо», горку тоже зальют. Также стоит обратить внимание на горки у стадиона имени Ленина, на площади Блюхера и на площади Ленина.
Для катаний будет много мест
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Более масштабным и менее доступным станет катание на тюбингах. К счастью, найти места с таким видом развлечений несложно.
Прокат тюбингов есть на «Заимке», там же располагается каток и гостиничный комплекс, а рядом есть шашлычные домики для желающих провести весь день на свежем воздухе.
Похожий комплекс работает в центре отдыха «Сосновка». Здесь есть маленькие и большие горки, на которых можно прокатиться как на ватрушке, так и на ледянке. Рядом залит каток с новогодней елкой в центре. Для желающих отдохнуть подольше здесь работают бани, а также есть аренда домиков.
Жителям Северного района повезло вдвойне: им можно даже не выезжать в ближайший пригород, чтобы покататься. Тюбинговая трасса работает прямо в парке «Северный».
Также популярностью пользуется экопарк «Воронеж» в Воронежском-1. Здесь помимо ватрушек также есть лыжные спуски и подъемники. А сами горки выше, чем в «Заимке» или «Сосновке»
Аренда тюбингов в Хабаровске в среднем стоит от 500 до 1000 рублей. Также на все трассы можно приехать со своими тюбингами и заплатить только за вход на склоны.
Сноубордисты рады снегу больше всех
Фото: Иван ВИСЛОВ
Лыжникам и сноубордистам маленькие горки точно не подойдут. Но это не беда, ведь стоит немного отъехать от Хабаровска, и спортсмены попадут на снежные курорты мечты.
Лыжникам, желающим прокачать свои навыки, советуют хоть раз побывать на учебно-спортивной базе ДВГАФК. Здесь есть как прокат, так и въезд со своими лыжами. На территории также расположены беседки для отдыха.
25 километров свежих трасс, современные подъемники и отличное оборудование есть в горнолыжном комплексе «Холдоми». Это одна из самых популярных баз у сноубордистов края.
Не меньшей, а то и большей популярностью пользуется база «Фома». Хабаровчане с удовольствием катаются до нее в Биробиджан, и получается даже ближе, чем до «Холдоми».