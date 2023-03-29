Микрорайон «Строитель» в Хабаровске разделался с долгостроями

В последнем долгострое построено 260 квартир Фото: Правительство Хабаровского края

Одной из болевых точек Хабаровского края на протяжении нескольких лет оставались недострои, накопившиеся в неприличном количестве. Остро эта проблема стояла в Хабаровске, где ненадежный застройщик оставил недовольных людей без квартир. Нынешний губернатор Михаил Дегтярев смог наладить контакт с инициативными группами дольщиков, привлек ресурсы федерального центра и инициировал проверки по каждому проблемному объекту, что позволило с каждым годом сокращать количество проблемных долгостроев.

Так, долгожданный долгострой в микрорайоне «Строитель» Хабаровска, возведение которого началось еще в 2014 году, наконец, был введен в эксплуатацию силами застройщика ООО «СЗ «Реал Строй».

Объект имеет богатую, но не самую приятную историю становления. Впервые строительство было заморожено в связи с банкротством застройщика ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой», после чего работу продолжило ГВСУ №6, которое позже также обанкротилось.

- Тогда была проведена большая работа со всеми 84 дольщиками объекта. Им были предложены другие варианты жилья в уже построенных домах. Одновременно проводилась работа с потенциальными инвесторами, где удалось добиться успеха. В декабре 2021 года компания «Реал Строй» приобрела права на достройку дома и ввела его в эксплуатацию, как и планировала, в 2023 году, - пояснила Наталья Ли, заместитель министра строительства по экономическим вопросам.

Общая жилплощадь нового дома составляет 11314 квадратных метров, где расположено 260 квартир. Последние недостроенные дома, которыми занимался «Дальспецстрой» по улице Бондаря в Краснофлотском районе, теперь будут завершены федеральным застройщиком «Unikey». Обанкротившаяся компания также имела проблемные активы в виде земельных участков в микрорайоне «Строитель», строительство на которых будет продолжено инициативными инвесторами. Кроме того, компания «Талан» уже приступила к застройке на участках микрорайонов в Северной части Хабаровска. Ранее краевые власти оказали содействие в сдаче еще шести проблемных жилых домов в микрорайоне «Строитель» и двух домов по улице Льва Толстого, что закрывает вопрос долгостроев «Дальспецстроя» в регионе.