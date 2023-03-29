«Надеваю свадебный пиджак, а он пахнет Максимом»: как вдова погибшего Героя России из Хабаровска переживает утрату

Инесса каждый день рассказывает сыну о его папе, Максим младший узнает, что его отец был настоящим Героем Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Эта история пропитана самыми острыми и противоположными чувствами, вместе с горечью утраты и одиночества она преисполнена невероятной гордостью, бесконечной любовью и духом патриотизма. 29 марта в штабе Восточного военного округа произошло гашение художественной почтовой марки с изображением Героя России Максима Концова, павшего смертью храбрых в зоне проведения спецоперации. На торжественном мероприятии присутствовала вдова погибшего лейтенанта с ребенком, которого папа так и не смог увидеть…

Даже спустя год, после гибели супруга, Инесса не может сдерживать слезы Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

История любви

Инесса Концова, с виду хрупкая молодая женщина, держит на руках своего маленького сынишку и не может сдержать слез, когда говорит о муже… С Максимом она познакомились еще в 20 лет, на праздновании дня рождения своей сестры. Как только двое молодых людей увидели друг друга, между ними вспыхнула искра. Сначала, как водится, поиграли в «гляделки», а затем уже понеслось… переписки, звонки, комплименты.

- Он как-то своей харизмой меня зацепил сразу. Мы начали общаться, потом он уехал в командировку на три месяца, и все это время мы переписывались, созванивались. Когда Максим вернулся в сентябре, встретились и закрутилось. Он окружил меня вниманием, задаривал подарками, ухаживал, это был самый настоящий конфетно-букетный период. Было так красиво, романтично. Макс нежный, внимательный, даже в мелочах - дверь откроет, поможет. Он даже дома не разрешал убираться, все сам. Говорил, помню - береги свои ручки… - рассказывает Инесса.

Каждый день мама и сын смотрят на портрет Максима и желают доброго утра Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Разлука - это не препятствие

У пары не маленькая разница в возрасте - 8 лет. Однако Инесса сразу поняла, что сравниться с Максимом ее сверстники просто не могут, не дотягивают. Он куда умнее, грамотнее, хорошо воспитан.

Когда Инесса училась на четвертом курсе, Максим забрал ее из общежития к себе в Сосновку. Там получил служебное жилье и пара начала наводить уют в своем гнездышке. О трудностях, которые сулит жизнь с военным, например, частые переезды и разлуки, Инесса как-то особо не задумывалась. Но самым тяжелым для нее было расставание с любимым во время очередной командировки, когда Максим сдавал на краповый берет. В то время девушка как раз писала дипломную работу, созваниваться и общаться когда удобно обоим было практически невозможно. Разница во времени была семь часов. Но и эту разлуку пара пережила.

Максим так и не встретился с сыном, но мальчик будет знать. что его папа был Героем Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Необычный сюрприз для любимого

- К его возвращению я, помню, подготовилась: накупила кучу шариков, распечатала фотографии, наклеила сердечки с надписями на входную дверь. Дорожку с улицы к двери я усыпала мелкими сердечками. И вот я смотрю в глазок, как Максим заходит, идет-идет, читает надписи и вдруг так застывает… Я открываю и спрашиваю: «солнце, ты чего?», а у него слезы в глазах. Он говорит, что ему никто такого не делал, что любит меня и что ему со мной очень повезло. Знаете, вот ради такой встречи и стоит ждать.

«Я до сих пор не справилась и не приняла»

У пары не было некой притирки и привыкания, все шло своим чередом, любовь, предложение руки и сердца, свадьба. А потом самая счастливая новость - Инесса беременна, Максим ждал, конечно, сына. 2 февраля прошлого года Максим убыл в служебную командировку, отправился в зону спецоперации. А 26 марта семье сообщили страшную новость - лейтенант погиб. Прошел уже год, но Инесса до сих пор не верит в случившееся.

Инесса приняла участие в гашении марки с изображением ее мужа Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Я до сих пор не справилась, не оправилась. Нет ни осознания, ни принятия, что Макс погиб. До сих пор все его вещи дома лежат, в шкафу костюм свадебный висит. Я иногда надеваю его пиджак, а он еще Максимом пахнет… Все дома напоминает о нем, и нет ощущения, что его нет с нами.

«Наш папа уже не придет»

Самым тяжелым периодом для Инессы было время после похорон мужа. Она живет в военном городке, каждый день видит его товарищей, как они возвращаются домой, как приезжают из командировок, только ее Максим уже никогда не вернется и не появится вот так на пороге. Пока молодой женщине легче думать, что ее муж просто в командировке, или задерживается.

- Морально тяжело в городке, видеть часть рядом, военных, как они идут домой в пять часов, а наш уже не придет. Возможно, когда-нибудь и перееду отсюда, сын растет, в однушке нам становится уже тесно.

Максим младший - копия папы

Сыну Инессы и Максима сейчас 8 месяцев. Бойкий малыш - копия отца. Инесса говорит, что если сравнить детские фото папы и сына - отличий почти нет, разве что только глаза мамины у Макса младшего. Инесса даже говорит, что это перерождение, реинкарнация. Парень родился крепким, больше 4 килограммов, к 8 месяцам у него уже восемь зубов, он резво ползает и познает мир.

Каждый день, глядя на портрет мужа и держа маленького Макса на руках, Инесса с сыном желают папе доброго утра, а вечерами - спокойной ночи. Сыну молодая женщина рассказывает о его папе, о его поступках и подвигах, дома у них хранятся все награды и вещи лейтенанта.

- У нас дома висит папин китель, все медали, берет, звезда, я собираю все выпуски из газет, сохраняю все репортажи, все это я буду показывать сыну, когда подрастет. Я сделала даже коллаж из фото, где мы втроем. Папа не увиделся с сыном, но я так сделала, что держу сына, а муж словно обнимает меня. Как будто мы втроем. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы наш мальчик вырос достойным своего папы. Сын узнает, что его папа - герой.

Торжественная церемония состоялась 29 марта Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

…На церемонии гашения Инесса держалась изо всех сил, но так и не смогла успокоить дрожь в голосе, когда вышла к трибуне, не сдержала слез. Она призвала присутствующих в зале беречь себя и своих близких, потому что там, на небе, ее муж и все его погибшие товарищи, наблюдают и гордятся ими.