Михаил Дегтярев: Верхнебуреинский район представляет собой территорию грандиозных строек

Верхнебуреинский район - единственный, на территории Хабаровского края, где был обнаружен газ. Фото: Правительство Хабаровского края

Привычный стереотип, что губернаторы не интересуются происходящим дальше краевой столицы, успешно разрушается главой региона Михаилом Дегтяревым, который ежегодно по несколько раз встречается с главами муниципалитетов, обсуждая актуальные проблемные точки и пути их решения.

Очередную рабочую встречу губернатор провел с Алексеем Масловым - главой Верхнебуреинского района, который в будущем может полностью сменить тип системы теплоснабжения на отопление природным газом. Проработка этого проекта и стала основной темой беседы, наряду с другими важными вопросами по развитию муниципалитета.

Губернатор начал встречу, отметив, что Верхнебуреинский район и конкретно поселок Чегдомын вносят колоссальный вклад в экономический рост края.

- Все крупнейшие предприятия успешно работают: ОАО «РЖД», АО «Ургалуголь», ООО «Правоурмийское». Более того, район представляет собой территорию больших строек. Среди наиболее грандиозных – проект строительства Дюссе-Алиньского тоннеля и расширение БАМа, - пояснил Михаил Дегтярев.

Ближайшие 10 лет району предстоит еще одна крупная стройка – на территории муниципалитета была запущена добыча газа, что стало причиной для строительства сети заводов по производству сжиженного природного газа на основе собственного сырья. Инвестиционный проект планируется завершить к 2030 году. Верхнебуреинский район – единственный, где был обнаружен газ, поэтому губернатор выразил готовность в оказании поддержки любых начинаний в этой сфере.

Девять обнаруженных скважин могут обеспечить газом на века, потому как, согласно вычислениям экспертов, только одна из скважин хранит порядка двух миллиардов кубометров запасов природного газа. Данных объемов хватит примерно на 40 лет теплоснабжения.

Однако, вместе с этим, необходимо разбираться и с проблемами сегодняшнего дня. Так, в январе этого года сбой дали коммуникации в Новом Ургале, где без тепла несколько дне оставались 22 многоквартирных дома. Привести ситуацию в порядок можно с помощью заключения нового концессионного соглашения или корректировки соглашения, заключенного еще в 2019 году, которое в данной его редакции не позволяет провести необходимые мероприятия. Район обратился за помощью в решении проблемы к губернатору.

- Это серьезный вопрос и объективная причина для пересмотра реализации концессионного соглашения. Будет создана рабочая группа с участием специалистов министерства ЖКХ, экспертов и представителей районных властей, после чего коллегиально будет принято решение, как изменить ситуацию, - заявил глава региона.

Далее стороны затронули вопрос развития социальной отрасли района, которое невозможно без взаимодействия с крупными компаниями. По словам главы региона, здесь район состоит в партнерстве с ОАО «РЖД», с помощью которого муниципалитет только в этом году получит более 50 миллионов рублей. Стоит отметить, что объем выделяемых средств с каждым годом становится только больше. Это позволило в течение последних трех лет отремонтировать и оснастить оборудованием множество учебных заведений, среди которых Железнодорожный лицей в Новом Ургале, школы в населенных пунктах Тырма, Этыркэн, Алонка, Сулук, Герби.