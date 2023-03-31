«На пороге новоселья»: новостройки Хабаровска, которые можно купить по программам льготной ипотеки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВРЕМЯ МЕЧТАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ

От тепла, как известно, предметы расширяются. Может, и с квартирами это работает? Весеннее тепло — вот оно, уже пришло, так почему бы, в самом деле, не расширить жилплощадь. Время для этого самое подходящее. На рынке недвижимости действуют сразу несколько льготных ипотечных программ, способных приблизить и облегчить новоселье.

Например, «Семейная ипотека». По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, именно она в феврале 2023 года стала самой популярной льготной программой — и не только в Хабаровском крае, но и по всей стране. В Сбере ее можно оформить по ставке от 5,3 процента (на строительство жилого дома) и от 5,7 процента — на покупку жилого дома или квартиры в новостройке. К тому же с 1 января 2023 года «Семейная ипотека» стала доступа семьям с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет — а не только родителям малышей, как раньше.

До этого пальму первенства удерживала «Господдержка» — как по количеству сделок, так и по объёму выданных сумм. Но в 2023 году базовая ставка по этой ипотечной программе выросла с семи до восьми процентов. Однако сами банки могут дополнительно снижать этот «процент» при выполнении заемщиками определенных условий. Например, в Сбере 0,3% можно «срезать», воспользовавшись услугой «Электронная регистрация права собственности».

Источник: Домклик

ВЫБИРАЕМ ДОМ

Льготные ипотечные программы с низкими ставками распространяются, в первую очередь, на новостройки. К ним и присмотримся. Сейчас в Хабаровске выставлено на продажу около полутора тысяч квартир в строящихся домах. Целых 49 жилых комплексов в разных районах города ждут своих будущих обитателей.

Новостройки в Хабаровске, как и в других городах, разделяются по классу: бизнес, комфорт и эконом. Соответственно, цены на такие объекты тоже будут разниться. Для любителей быть в гуще событий, быстро добираться до работы и наслаждаться культурной жизнью в самом центре Хабаровска есть варианты новостроек не только от местных компаний, но и от известных федеральных застройщиков.

Например, жилой комплекс «Амурский квартал» может удивить хабаровчан разнообразием планировок. Да, для льготных ипотечных программ, которые ограничены суммой в шесть миллионов рублей, первоначальный взнос может показаться большим, но такая инвестиция в собственный комфорт точно окупится. Сдача проекта запланирована на весну этого года.

ЖК «Амурский квартал». Источник: Домклик

Еще один вариант с приятным дизайном, удобным расположением и хорошей транспортной доступностью — жилой комплекс «Культура.Классика», сдача которого запланирована на конец этого года. Это тоже дом «из дорогих», так что льготная ипотека потребует солидного первоначального взноса (чтобы вписаться в максимально возможную сумму кредита). Но есть и другой вариант — совместная программа ипотеки от Сбера и застройщика. Ставка по ней стартует от шести процентов.

Более «народные» варианты расположены чуть дальше от центра города, но большая часть из них — у главных транспортных артерий. Например, популярный среди хабаровчан комплекс «Ю-Сити», который включает в себя более полутора десятков домов, и часть из них уже сданы. Теплые кирпичные дома объединены большой зоной отдыха и комфортной средой. Ни для кого не секрет, что большая часть молодых семей города рассматривают покупку квартиры именно здесь. К слову, много квартир в уже сданных домах были приобретены по программе «Дальневосточная ипотека». Относительно небольшой первоначальный взнос, который можно покрыть и материнским капиталом, стал одним из основных аргументов в пользу новоселья.

«Ю-Сити». Источник: Домклик

Застройщики в погоне за покупателями облюбовали и другие, не менее перспективные районы города. Вдоль главной улицы, соединяющей центральную площадь и аэропорт, можно обнаружить активное строительство еще нескольких жилых комплексов. Изучить весь список вариантов, просчитать ипотеку на специальном калькуляторе и выбрать подходящую льготную программу займа можно на сервисе Домклик.

Да, цены на недвижимость в России в целом и в Хабаровске в частности и не думают снижаться, но это не повод отказываться от мечты о собственной — первой или просто более уютной — квартире. Тем более что у жителей нашего региона есть такой «козырь в рукаве», как «Дальневосточная ипотека» с ее минимальными ставками. Кстати, на днях эксперты Домклик подсчитали: несмотря на цены, ставки и прочие обстоятельства, россияне, как правило, оформляют ипотеку на 20 лет… а выплачивают за 4,2 года.

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