Вербное воскресенье - один из важнейших после Пасхи праздников Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровск готовится к наступлению одного из самых значимых церковных праздников – недели ваий или Недели Цветоносной. Однако большинству хабаровчан праздник знаком под другим названием – Вербное воскресенье.

КОГДА ОТМЕЧАЕТСЯ ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В 2023 ГОДУ

Вопрос о том, какого числа Вербное воскресенье отмечается в 2023 году, все еще остается актуальным. Все потому, что Вербное воскресенье традиционно празднуется в шестое воскресенье Великого поста, то есть, за неделю до Пасхи. Таким образом, Вербное воскресенье 2023 года у католиков празднуется 2 апреля, а для православных Вербное воскресенье в 2023 году придется на 9 апреля.

ПОЧЕМУ ВОСКРЕСЕНЬЕ НАЗВАНО ВЕРБНЫМ

В православии событие входит в перечень 12 важнейших после Пасхи праздников и является днем входа Иисуса Христа в город Иерусалим. Однако верба не сразу стала символом знаменательного дня в России.

- В постной трилогии вместо вербы изначально была пальма. В писании сказано, что вход господень в Иерусалим был за неделю до крестной смерти, а люди встречали его, как царя и постилали пальмы. В российских традициях сложилось так, что пальма не растет, а первые признаки жизни показывает другое растение – верба, как символ жизни и расцвета. Ее можно освятить, и она хранится в течение всего года, - рассказал «КП» - Хабаровск» Иерей Андрей Кулябин, клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора города Хабаровска.

Жители Хабаровска по традиции закупаются вербой, чтобы освятить главный символ православного праздника во время особой службы в храмах. После этого освященные ветви вербы, которые могут храниться целый год, красуются в квартирах хабаровчан.

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Вербное воскресенье в России, суть которого, по словам клирика, заключается в том, чтобы напомнить о событиях, произошедших перед страданиями Христа, предвещает начало Страстной недели или Страстной Седмицы – недели перед Пасхой. В этот период службы в храмах проходят ежедневно и отличаются особой торжественностью. При этом, неделя после Вербного воскресенья 2023 не подходит для обрядов венчаний и крещения.

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