В Комсомольске-на-Амуре приступили к четвертому этапу строительства Регионального центра развития спорта

Строительство спортивных сооружений производится в рамках национального проекта «Демография» Фото: Правительство Хабаровского края

Для привлечения дополнительных средств в Хабаровский край губернатор Михаил Дегтярев использует любые возможности. В ход идут личные связи, рабочие контакты, а также активное участие региона в реализации национальных проектов. Все это позволяет добиваться улучшения ситуации в наиболее значимых отраслях – здравоохранении, образовании и благоустройстве.

Так, по национальному проекту «Демография» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» продолжаются работы по реконструкции главной спортивной площадки Комсомольска-на-Амуре – стадиона «Авангард». В настоящее время на объекте, который не видел капитального ремонта более 40 лет, уже демонтированы трибуны, монтируется трубопровод системы водоснабжения, осуществляется налаживание сетей электроосвещения и электрооборудования, а также продолжается прокладка канализационных магистралей.

- Проектом реконструкции предусмотрен ремонт всех раздевалок, легкоатлетического манежа и подтрибунных помещений. Будут полностью заменены коммуникации системы отопления, водопровода и вентиляции. На сегодня полностью обновлен фасад здания стадиона, продолжатся отделочные работы внутри помещения, - пояснил Алексей Дубов, исполняющий обязанности министра строительства края.

По словам министра, причиной переноса сдачи объекта на 20223 год стало повышение стоимости на стройматериалы. Кроме того, государственный контракт требовал включения дополнительных работ.

Еще один ключевой для развития спорта объект - Региональный центр развития спорта в Комсомольске-на-Амуре – сегодня находится на четвертом этапе строительства. Проект, где будет размещен центр игровых видов спорта и единоборств, строится согласно Долгосрочному плану комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденному Правительством РФ в 2016 году.

Четвертый этап работ предполагает монтаж вентиляционных систем и водоподготовки бассейна, а также отделочные работы.

- Завершение строительства IV этапа регионального центра развития спорта – приоритетная задача, поставленная губернатором Хабаровского края. Подрядчик нагоняет сроки, поэтому мы можем рассчитывать на скорую сдачу объекта, - рассказал Алексей Дубов.

Новый комплекс будет включать в себя пять залов, где смогут одновременно заниматься 300 спортсменов. На объекте предусмотрена возможность установки трибуны вместимостью 300 человек. Центр планируется оснастить раздевалками, тренерскими, судейскими и медицинскими кабинетами, фитобаром, конференц-залом и другими помещениями.

Третий этап РЦРС был сдан в июне 2022 года с завершением строительства Центра сложнокоординационных видов спорта, где спортсмены получили возможность заниматься акробатикой, гимнастикой, скалолазанием.