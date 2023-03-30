В этом году основные мероприятия пройдут в последнюю субботу месяца - 27 мая
Фото: Администрация Хабаровска
День города отметит Хабаровск в мае. Официально краевая столица празднует свой день рождения 31 числа. В этом году основные мероприятия пройдут в последнюю субботу месяца - 27 мая. День города Хабаровска обещают отметить с размахом. Предварительная программа мероприятий - в нашем материале.
В этом году краевая столица отметит 165-летний юбилей. День города в Хабаровске будут праздновать несколько дней. Причем различные акции и концерты пройдут во всех районах регионального центра. Окончательная программа мероприятий на День города Хабаровска пока не утверждена, но есть список основных событий.
22 МАЯ
Праздновать День города в Хабаровске 2023 начнут с фестиваля военных оркестров «Амурские волны». В нем примут участие 12 коллективов и 600 музыкантов. Оркестры дадут несколько концертов, а также пройду марш-парадом по «красной линии» города. Завершатся «Амурские волны» в Хабаровске 28 мая.
26 МАЯ
В этот день пройдет торжественное собрание. Концерт ко Дню города Хабаровска будет состоять из восьми эпизодов. В заключении гостям представят рок-фантазию «Хабаровчанин Я!».
27 МАЯ
В 11:00 откроет празднование Дня города в Хабаровске традиционное шествие сотрудников предприятий и учреждений. Колонна пройдет по центральным улицам краевой столицы. Закончится шествие в 13:00.
С 13:00 на площади имени Ленина в честь Дня города Хабаровска начнется концерт. Местные группы будут играть до 18:00.
В 14:00 на День города 2023 на на улице Муравьева-Амурского стартует фестиваль «Счастливый Хабаровск». В этом году обещают увеличить количество площадок и добавить новые тематические зоны. Завершится фестиваль в 18:00.
В 18:00 праздничный концерт начнется на Комсомольской площади.
31 МАЯ
Возложение цветов к памятникам, связанным с историей Хабаровска.
В ПЛАНАХ
Впервые в рамках празднования Дня города планируется провести социальный форум «Хабаровск – город, где хочется жить». Также будет открыта передвижная уличная выставка «165 лет городу Воинской славы». Обсуждается организация спортивно-массового мероприятия «Спортивный Хабаровск».
Программа мероприятий на День города Хабаровска 2023 будет уточняться и дополняться.
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