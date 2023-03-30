В этом году основные мероприятия пройдут в последнюю субботу месяца - 27 мая Фото: Администрация Хабаровска

День города отметит Хабаровск в мае. Официально краевая столица празднует свой день рождения 31 числа. В этом году основные мероприятия пройдут в последнюю субботу месяца - 27 мая. День города Хабаровска обещают отметить с размахом. Предварительная программа мероприятий - в нашем материале.

ДЕНЬ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

В этом году краевая столица отметит 165-летний юбилей. День города в Хабаровске будут праздновать несколько дней. Причем различные акции и концерты пройдут во всех районах регионального центра. Окончательная программа мероприятий на День города Хабаровска пока не утверждена, но есть список основных событий.

КУДА СХОДИТЬ НА ДЕНЬ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

22 МАЯ

Праздновать День города в Хабаровске 2023 начнут с фестиваля военных оркестров «Амурские волны». В нем примут участие 12 коллективов и 600 музыкантов. Оркестры дадут несколько концертов, а также пройду марш-парадом по «красной линии» города. Завершатся «Амурские волны» в Хабаровске 28 мая.

26 МАЯ

В этот день пройдет торжественное собрание. Концерт ко Дню города Хабаровска будет состоять из восьми эпизодов. В заключении гостям представят рок-фантазию «Хабаровчанин Я!».

27 МАЯ

В 11:00 откроет празднование Дня города в Хабаровске традиционное шествие сотрудников предприятий и учреждений. Колонна пройдет по центральным улицам краевой столицы. Закончится шествие в 13:00.

С 13:00 на площади имени Ленина в честь Дня города Хабаровска начнется концерт. Местные группы будут играть до 18:00.

В 14:00 на День города 2023 на на улице Муравьева-Амурского стартует фестиваль «Счастливый Хабаровск». В этом году обещают увеличить количество площадок и добавить новые тематические зоны. Завершится фестиваль в 18:00.

В 18:00 праздничный концерт начнется на Комсомольской площади.

31 МАЯ

Возложение цветов к памятникам, связанным с историей Хабаровска.

В ПЛАНАХ

Впервые в рамках празднования Дня города планируется провести социальный форум «Хабаровск – город, где хочется жить». Также будет открыта передвижная уличная выставка «165 лет городу Воинской славы». Обсуждается организация спортивно-массового мероприятия «Спортивный Хабаровск».

Программа мероприятий на День города Хабаровска 2023 будет уточняться и дополняться.

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