ЧП случилось около 6:30 утра на 178 километре трассы Хабаровск-Комсомольск Фото: Прокуратура Хабаровского края

Автобус с пассажирами попал в ДТП на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре 16 декабря. Рано утром он вез вахтовиков на работу. По пути автобус попал в ДТП, в котором есть погибшие и пострадавшие. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

ДТП С АВТОБУСОМ НА ТРАССЕ ХАБАРОВСК-КОМСОМОЛЬСК 16 ДЕКАБРЯ

ЧП случилось около 6:30 утра на 178 километре трассы. Заказной автобус «Голден Драгон» вез на работу сотрудников ООО «Амур Минералс». Водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и упал на бок. Предварительно, авария случилась из-за скользкой дороги.

Рано утром он вез вахтовиков на работу. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю

- В результате ДТП шестеро человек погибли. По предварительным данным, 17 пострадавших находятся в больнице села Троицкое, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева представитель УГИБДД по Хабаровскому краю.

По некоторым данным, число пострадавших в аварии увеличилось до 23 человек. Людей в самом тяжелом состоянии перевезут во вторую краевую больницу в Хабаровске.

АВТОБУС УЛЕТЕЛ В КЮВЕТ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 16 ДЕКАБРЯ

Все вахтовики эвакуированы. На месте аварии работает следственно-оперативная группа краевого Следкома, медики, помогают пожарные. В готовности к вылету борт Ми-8, сообщили в краевом главке МЧС.

Водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и упал на бок Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Прокуратура Нанайского района проводит проверку соблюдения индивидуальным предпринимателем, в собственности которого находится автобус, правил перевозки пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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