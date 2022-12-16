ЧП случилось около 6:30 утра на 178 километре трассы Хабаровск-Комсомольск
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Автобус с пассажирами попал в ДТП на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре 16 декабря. Рано утром он вез вахтовиков на работу. По пути автобус попал в ДТП, в котором есть погибшие и пострадавшие. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
ЧП случилось около 6:30 утра на 178 километре трассы. Заказной автобус «Голден Драгон» вез на работу сотрудников ООО «Амур Минералс». Водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и упал на бок. Предварительно, авария случилась из-за скользкой дороги.
Рано утром он вез вахтовиков на работу. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю
- В результате ДТП шестеро человек погибли. По предварительным данным, 17 пострадавших находятся в больнице села Троицкое, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева представитель УГИБДД по Хабаровскому краю.
По некоторым данным, число пострадавших в аварии увеличилось до 23 человек. Людей в самом тяжелом состоянии перевезут во вторую краевую больницу в Хабаровске.
Все вахтовики эвакуированы. На месте аварии работает следственно-оперативная группа краевого Следкома, медики, помогают пожарные. В готовности к вылету борт Ми-8, сообщили в краевом главке МЧС.
Водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и упал на бок
Фото: Прокуратура Хабаровского края
- Прокуратура Нанайского района проводит проверку соблюдения индивидуальным предпринимателем, в собственности которого находится автобус, правил перевозки пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.
«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.
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